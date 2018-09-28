【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

昨日美股上漲，一度帶動早盤台股衝高，不過受到摩台結算後獲利了結賣壓湧現，加上今日重量級權值股大立光及台積電走勢疲弱影響，使得台股呈現下跌，收盤台股下跌 27.85 點，跌幅 0.25%；籌碼面上，外資現貨部位買超 25.06 億元，外資期現貨部位合計賣超 92.86 億元。

《國際金融市場焦點分析》

美元指數週四創下一個月來最大單日漲幅，美元兌日圓也急升突破 113 日圓關卡，創去年 11 月以來新高，日經指數受到激勵今日早盤便跳空開高逾 1%，突破今年 1 月的高點，並續刷 27 年來新高；中國股市下週即將迎來國慶長假，Ａ股再現紅週五，在隔夜股市走高激勵下，滬指早盤開高後震盪走低，不過銀行及有色金屬等板塊走高，帶動滬指震盪走高，午後創業板再拉升，上証收盤漲逾１％。

《國際商品市場焦點分析》

原油市場持續受到伊朗制裁可能造成的供給干擾所支撐，美國能源部長否認了近期有關美國將釋出戰略庫存的傳聞，油價受到激勵於早盤走揚，不過由於美國煉油廠即今進入秋季歲修，原油庫存有轉向增加的情形，加上 OPEC 國家有能力增產以應付伊朗的供應縮減，油價在多空訊息交錯下震盪收漲；美國農業部公布出口報告，黃豆及玉米受到強勁的出口需求支撐而上漲。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證