台股盤中－光輝十月開紅 股王領軍蘋概股+風電、金融點火挺萬一

鉅亨網記者陳慧菱 台北 2018年10月1號12點1分

台股今 (1) 日迎來「光輝十月」，在股王大立光強漲超過 3% 領軍下，蘋果概念股展開反彈，搭配風力發電、金融股輪番點火，盤中加權指數最高漲到 11055.32 點，大盤守穩萬一關卡。

摩根士丹利等八大外資看好新 iPhone 拉貨題材，將推升蘋概股 9 月業績，受此激勵，大立光最高漲到 3775 元，收復 5 日線；鴻海更企圖挑戰季線；台積電也翻紅，在月線附近明顯有撐；GIS-KY、TPK-KY、美律、可成、穩懋等都獲得買盤加持，表現亮眼。

政府對離岸風電產業在地化政策即將開跑，風電概念股今日續強，國光生、盛弘、上緯股價相對有表現，不過，明天就將簽約的世紀鋼盤中確反轉直下翻黑走跌 2%，摔破 5 日線。

而升息帶動外資連續買超金融股不手軟，今天依舊反映在股價上，富邦金、國泰金都漲約 1%，台企銀、京城銀更漲逾 1%，不過值得留意的是已經有部分金融股開始走跌，包括中信金、日盛金、國票金、中壽等，須留意外資操作。

法人指出，台股上週重返 11000 點的高檔壓力區，目前持穩於 5 日均線與 11000 點關卡，上周外資買超台股 209 億元，外資成了本次台股「萬一」行情的護身符，不過，目前 KD 等指標位置亦處於高檔，預期權值股要再攻需要釋出攻擊量，但目前量能不足，還是以各題材發揮為主，可留意超跌的中小型股有反彈機會。