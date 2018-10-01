陸再降部分商品最惠國稅率關稅 11月1日實施

中國國務院關稅稅則委員會昨 (30 日) 公告，於今年 11 月 1 日起降低的工業品最惠國稅率，涉及商品 1585 項，包括機電設備、零組件及原材料等，約占中國稅目總數的 19%，平均稅率由 10.5% 降至 7.8%，平均降幅 26%。

關稅稅則委員會指出，中國今年已先後進行 3 次降稅，連同 11 月降稅，中國關稅總水平將由上年的 9.8% 降至 7.5%。

相關負責人表示，11 月的降稅，主要涵蓋生產和生活所需的眾多工業品，包含四部分：

一是降低在國內有相當生産能力和水平的商品進口關稅。包括紡織品、建材、賤金屬制品、鋼材等，共 677 個稅目，平均稅率由 11.5% 降至 8.4%。

二是降低部分機電設備進口關稅。包括紡織、輕工、工程、通用、金屬加工及動力機械，農機、輸變電設備、電工器材、儀器儀表及相關設備零部件等，共 396 個稅目，平均稅率由 12.2% 降至 8.8%。

三是降低部分資源性商品及初級加工品進口關稅。包括非金屬礦、無機化學品、木材及紙制品、寶玉石等，共 390 個稅目，平均稅率由 6.6% 降至 5.4%。

四是降低有利于促進貿易便利化的商品進口關稅。主要是整合部分同類或相似商品的稅率，適當減少稅率的等級。稅級過多會給企業帶來一些困難，此次整合或減並稅率，共 122 個稅目，平均稅率由 12.3% 降至 8.5%。

負責人指出，隨著關稅總水平尤其是藥品、日用消費品進口關稅的下調，進境物品進口稅 (俗稱行郵稅) 的相關稅目稅率也同步調整。

負責人說，一方面絕大多數藥品實施了零關稅，相應將藥品的行郵稅稅率由 30% 調整為 15%。同時，對按國家規定減按 3% 徵收進口環節增值稅的進口抗癌藥品，按照貨物稅率徵稅。另一方面，將稅目 2、3 的稅率分別由 30% 和 60% 調整為 25% 和 50%。規定數額以內個人自用、合理數量進境物品免稅規定維持不變。