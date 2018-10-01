台灣主要報紙重要財經新聞 2018年10月1日

摩根士丹利等八大外資看好，新 iPhone 拉貨將推升蘋概股 9 月業績，點名台積電、鴻海、廣達、日月光投控、臻鼎 - KY、可成、大立光、美律、穩懋等九大指標股可望展現旺季力道，點燃台股 10 月多頭氣氛。

沙烏地阿拉伯媒體報導，美國總統川普 9 月 29 日致電沙國國王沙爾曼，討論油市穩定、以及中東與全球局勢發展，希望能確保「維持油市的供應與穩定」及「全球經濟成長」，可能對油價造成壓力。

行庫主管引述台經院產經資料庫最新評論指出，今年上半年北台灣的新成屋及預售屋的推案量已達 5,615.56 億元，年增率近 40％，台經院因此看好全年北台灣推案量可望破兆，創下歷年第三高紀錄，也顯示建商對後續房市景氣看好。



經濟日報

八外資挺蘋概 點火 10 月行情

川普致電沙國王 力壓油價

豪宅熱 信義聯勤坪價站上 295 萬

工商時報

台商回流投資 擬給租稅優惠

北台灣推案全年破兆 史上第 3 高

台北雙子星案 恐剩雙強 PK

聯合報

極端氣候 農作險慘賠

2000 元進口免稅 擬取消

經濟放緩 陸製造業 PMI 降

蘋果日報

財部估 3 項可行 稅損 40 億

台股 Q4 攻略 電子傳產 雙劍出鞘

生技基金 3 優勢 成貿易戰避風港

中國時報

因應少子化 產業新契機

喬職位？中油台電：與董座同進退

習強調 飯碗要端在自己手裡

自由時報

企圖闖關出境 大同炒股主嫌鄭文逸被 3 限

川普︰和金正恩已「墜入愛河」

印尼強震、海嘯 恐數千人罹難