〈誠品生活南西開幕〉首個沒有創辦人吳清友參與的新店 吳旻潔：是獻給父親的禮物

誠品生活 (2926-TW) 位於台北市西區的全新獨立大店「誠品生活南西」今 (30) 日正式開幕，誠品生活董事長吳旻潔表示，誠品生活南西是第一個在沒有吳先生 (誠品創辦人吳清友) 參與下，由誠品團隊合作完成的作品，是獻給吳先生的禮物，盼能做出「讓他覺得不丟臉的作品」。

在今日的開幕典禮致詞上，吳旻潔表示，誠品生活南西是第一個在沒有吳先生 (誠品創辦人吳清友) 參與下，由誠品團隊合作完成的作品，過程中團隊都把這個作品，當成獻給吳先生的禮物，代表誠品團隊會持續努力、持續突破自己。

談及首次展店沒有吳清友的參與，吳旻潔說，在有吳先生的情況下，展店過程的許多答案會清晰得到指引，但沒有吳先生，團隊必須透過很多討論、摸索與試錯。

吳旻潔指出，在這次南西店籌備過程中，花最多心思、最忐忑之處是在於建築的室內與外牆設計概念，盼能做出「讓他覺得不丟臉的作品」，而南西店也做出先前誠品敦南店、銅鑼灣店受限建築層高而無法表現的拱形天花，「這應該是會讓他開心的事」。

吳旻潔表示，誠品生活從 2013 年的松菸、2015 年的蘇州到今年的南西店，持續朝發展台灣文化觀光的願景目標邁進，盼能將在地文化融入城市觀光的競爭力裡。

而之所以會到南西展店，吳旻潔透露，是受到誠品西門店、同時也是南西店房東主動邀請，詢問誠品進駐南西商圈的意願，她並說，這其實與佈局無關，更多的是機緣。

在致詞時談及鄰居新光三越，吳旻潔也直說，新光三越是令人尊敬的企業經營者，持續做品牌引進、改裝與內容配置等，過去南西商圈在新光三越的打造下已相對繁榮，誠品生活南西進駐後，希望成為所有居民的大宅院，也盼能與周遭夥伴共同繁榮這個商圈。

