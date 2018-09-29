美團點評(03690-HK)上半年收入增長近乎翻倍 交易金額超2,300億元

本月掛牌上市的全球最大餐飲外賣平台—美團點評(03690-HK)，日前公佈了其2018年中期報告，這也是公司上市後的首份財務報告。財報顯示，美團點評上半年總收入、毛利、交易金額、用戶數量等幾個核心指標均取得大幅增長。

收入增長近乎翻倍 主營業務持續向好

財報顯示，美團點評2018年上半年總收入實現強勢增長，同比大幅增長91.2%至263億元(人民幣，下同)，實現近乎翻倍增長。毛利總額則由2017年同期的54億元增長至2018年上半年的61億元。

餐飲外賣業務方面，2018年上半年收入同比大幅增長90.9%至160億元，毛利同比激增141.5%至19億元，毛利率由2017年同期的9.6%擴大至2018年上半年的12.2%，這是由於配送網絡持續擴大，訂單密度提升及人工智能調度系統優化，使得單均配送人工成本進一步下降。到店及酒旅業務方面，2018年上半年收入同比增長44.1%至68億元。

交易金額超2,300億元 超級平台價值日益凸顯

財報顯示，美團點評2018年上半年總交易金額達2,319億元，同比增長55.6%。其中，餐飲外賣業務上半年交易金額達到1,227億元，同比大幅增長97%，日均交易筆數達到1,530萬筆，同比大幅增長81.1%；到店、酒店及旅遊業務上半年總交易金額同比增長10.6%至828億元。

截至2018年6月30日止過去12個月，美團點評年度交易用戶總數達到3.57億，同比增長30%；每位交易用戶的平均每年交易筆數由2017年同期的15.5筆增長至21.4筆，用戶粘性進一步提高。

此外，美團點評的商戶資源優勢亦進一步凸顯。截至2018 年6月30日止過去12個月，美團點評的活躍商家總數達到510萬，同比增長51.6%。用戶和商戶對美團平台的依賴持續增強，日益凸顯出美團超級平台的價值。

新業務發展強勁 與現有業務協同效應顯現

財報顯示，2018年上半年美團點評新業務發展強勁，總交易金額同比大幅增長123.1%至263億元，收入同比激增419%至36億元，凸顯了美團點評以高頻活動外賣、到店及酒旅作為突破口，帶動低頻活動，為新業務消費引流的強大協同效應。目前，美團點評向商家提供的服務已拓展至雲端ERP系統、B2B食材供應鏈解決方案等，以上新業務可發揮在餐飲外賣及到店餐廳服務中與商家建立的關係優勢，進一步形成商家與平台的深度合作。

美團點評通過「Food+Platform」的戰略核心，向消費者提供服務觸角已延伸至生鮮超市及其他非餐飲外賣服務，如閃購、摩拜單車及作為業務探索的試點網約車服務，為消費者提供更為完善的Online-Offline生態鏈。