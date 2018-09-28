翔宇轉投資 向榮生技邁向幹細胞新藥領域

翔宇生醫 (6539-TT) 集團旗下轉投資向榮生技，針對慢性腎衰竭、膝骨關節炎兩大疾病，投入研發異體脂肪幹細胞新藥 ELIXCYTE，兩大適應症皆獲得 TFDA 核准分別進入 I / IIa 及 II 期臨床試驗，而旗下 GTP (Good Tissue Practice) 核心實驗室，也將力拚申請細胞治療技術中第一個治療案。

翔宇主要業務為銷售保健食品、醫療級保養品及醫療耗材租林等，旗下 DV 笛絲薇夢品牌挹注前 8 月營收為 12.34 億元，年增 54.21%。

翔宇今年 7 月將負責新藥研發的生意事業處，分割為向榮生技，專注於脂肪幹細胞新藥開發技術、專技以及未來新藥銷售。

翔宇指出，全球幹細胞治療，至 2021 年複合成長率為 36%，潛在市場超過千億美元，旗下新藥於美國、中國、日本、台灣、新加坡等地註冊完畢，旗下擁有有國際級標準實驗中心及 GTP 核心實驗室，期待力拚成為台灣開放細胞療法後的第一個治療申請案。

翔宇表示，看好衛福部特管辦法上路開放 6 大細胞治療技術，除了血液惡性腫瘤與各種實體癌症外，包括退化性關節炎、膝關節軟骨缺損、大面積燒傷、脊髓損傷等患者都多了細胞治療的選擇，旗下向榮生技也將同步布局相關業務。