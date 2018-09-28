位居五大行之末，交通銀行終於迎來曙光走出業績低迷期

隨著銀行業監管趨嚴，個別銀行資本金壓力凸顯，但整個銀行業發展整體向好。中國銀行業協會協會專職副會長潘光偉表示，當前我國上市銀行總體經營穩健、業務結構持續優化、對經濟實體力度不斷增強，但同時也面臨內外經營環境變化雙重挑戰。

得益於銀行業整體向好的趨勢，業績發展一直排在工農中建之後的交通銀行（601328—CN；03328—HK）在今年上半年打了一場“翻身仗”，不僅實現業績贏利，資產結構也大大改善。

營收下滑，淨利潤實現大幅增長

根據交通銀行中期財報數據顯示，今年上半年，交通銀行實現營業收入1018.65億元人民幣（單位同下），相比去年同期的1037.07億元下降1.78%，也低於2016年同期的1033.52億元。令人驚訝的是，交行營收下降利潤卻不降反升。該行歸屬母公司股東淨利潤407.71億元，與2017年上半年的389.75億元相比，增長了4.6%；與2016年上半年的375.08億元相比增長了30.49億元，增幅為8.1%。

縱觀交通銀行2015年至2017年近三年的財報數據，不難發現，今年上半年的業績是交通銀行自2015年取得的最好一次。2015年至2017年該行營業收入分別為1938.28億元、1931.94億元、1960.11億元，同比增幅分別為9.26%、—0.33%、1.46%。同期淨利潤為665.28億元、672.10億元、702.23億元，同比增幅為1.03%、1.03%、4.48%。此外，銀行的資產規模也保持穩定增長的趨勢，2015年至2018年6月，該行資產總額分別為7.16萬億、8.40萬億、9.04萬億、9.32萬億，短短兩年半的時間里交行資產規模總額增長了2.16萬億，增幅高達30.17%。僅今年上半年6個的時間里，該行資產總額就由年初的9.04億元增長至9.32萬億元，實現3.15%的增幅。

從業務上看，上半年交行持續推動零售業務轉型。截至6月30日，該行存款總額較年初增長3.38%至5.73萬億元；貸款總額較年初相比增長4.69%至4.79萬億元。其中，實現個人存款餘額1.78萬億元，與年初相比增長了5.81%；個人貸款及墊款3.23萬億，較年初增長了11.18%。

（圖片來源：港交所）

此外，交通銀行信用卡業務在今年上半年表現的也尤為亮眼。該行針對高端年輕客群的優逸白金卡，僅用3周髮卡量突破30萬張，並且與多家知名企業開展聯盟合作，成功發行搜狐視頻、京東白條、VISA世界盃、蜀門手遊等8張聯名卡；與境外商戶開展合作，新增新增境外特惠商戶門店3,500家；APP綁卡客戶數量也突破4760萬。

根據財報數據顯示，告期末，境內行信用卡在冊卡量（含准貸記卡）達6,883萬張，較上年末淨增640萬張；上半年累計消費額達人民幣14,659.54億元，同比增長43.79%；集團信用卡透支餘額達人民幣4,979.20億元，較上年末增長24.79%；信用卡透支減值率1.84%，較上年末持平。

贏利的背後資產結構持續優化

銀行資產結構的好壞對自身的發展至關重要，高不良率將嚴重影響銀行資產的流動性，持續經營也難以為繼。交通銀行隨著盈利的提升，資產品質也在不斷優化。

通過中期報發現，交通銀行上半年不良貸款餘額較去年同期增長30.06億元至715.12億元，反觀不良貸款率卻比去年同期下降0.05個百分點，較年初下降0.01個百分點為1.54%。此外，交行的逾期貸款、逾期90天以上貸款雙雙下降，較年初分別減少了76.54億元、117.30億元，較去年同期下降0.25和0.32個百分點。

“兩逾”屬於商業銀行問題資產，商業銀行一般保持較高的資本準備來應對，準備率一般為50%。逾期90天貸款餘額與不良貸款餘額的比例是衡量銀行不良貸款偏離度的重要指標，指標值越小，銀行對不良貸款認定標準就越嚴格，銀行的資產品質也就相對更高。交行兩逾雙雙下降，其不良貸款偏離度也隨之大幅下降，財報數據顯示，交行逾期90天貸款與不良貸款餘額比值為91.05%，與年初相比下降23.18%，該指標也是交行繼2013年來首次下降至100%以下。

不僅如此，交通銀行的撥備覆蓋率、流動性覆蓋率也在持續上升，並且均滿足監管需求。但是，即便經營紅利凸顯，資產品質不斷提高，交通銀行的資本充足率去在不斷下降。財報顯示，今年上半年交通銀行的核心資本充足率、資本充足率均為9.98%、13.86%。其實，不止交通銀行一家銀行資本充足率有所下降。受監管趨嚴的影響，整個銀行業資本充足率都呈下降趨勢，一些中小銀行已經逼近監管紅線，銀行紛紛通過發行可轉債、定向增發來補充資本金，交通銀行今年4月份的股東大會便通過了籌畫600億元可轉債的計畫。

更重要的是，“國家隊”證金公司持續增持交通銀行，今年二季度末，證金公司已經持有交通銀行A股股份27.02億股，較年初增加2.97億股，未來的投資價值也值得關注。