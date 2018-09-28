9月收官戰金融股撐起指數半邊天 滬指本月漲幅3.5%

在“入富”的利好正式兌現後，昨日兩市全天縮量回調弱勢儘顯。不過今天是9月收官戰和國慶假期前的最後一個交易日，A股像是鼓足了氣力要給市場派發節日紅包一樣，週五開盤金融打頭陣帶動大盤震蕩走高漲幅超1%，受到提振的創業板也止跌翻紅，最終指數與個股普漲喜迎國慶。

截止收盤，滬指收報2821.35點，漲1.06%，成交額1254億；深成指收報8401.09點，漲0.80%，成交額1378億；創業板收報1411.34點，漲0.78%，成交額414億。今日滬股通淨流入7.01億，深股通淨流入10.53億元。

週五（9月28日），滬深兩市各大指數紛紛小幅高開，隨後滬指震蕩調整後一路走高，權重表現搶眼。在權重股帶動下，滬指今日再度收復2800點，個股呈現普漲格局，以銀行、券商領銜的大金融板塊強勢拉升，支撐起行情面走勢，稀土永磁、粵港澳大灣區等題材板塊也表現亮眼，醫藥、休閑服務、家電類大消費藍籌股也表現不凡，但市場依舊缺乏主線，資金總體接力意願不強，持續性不佳，板塊輪動太快跟不上節奏。

盤面上，保險、交運物流、有色金屬、化工、銀行、材料、汽車、港口水運等行業兩市領漲，多元金融、貴金屬、航天航空、釀酒、珠寶首飾、環保工程、電力等行業兩市表現稍弱;題材概念上，稀土永磁、草甘膦、鈦白粉、食品安全、氟化工、次新股等概念表現強勢，3D玻璃、知識產權、海工裝備、區塊鏈、黃金、鄉村振興等概念表現相對較差。總體而言，市場呈現小幅上漲格局，行業個股漲多跌少。

兩市三指全線收漲 金融股居功至偉

今日是本月收官之戰，滬深兩市三指全線收漲，滬指本月漲幅達3.5%。昨日暴跌超三成的北汽藍谷(600733-CN)今天在投機資金湧入下開盤直線漲停，帶動新能源車板塊走強，如科創新源(300731-CN)漲停，上汽集團(600104-CN)等漲幅居前。稀土永磁板塊走高，金力永磁(300748-CN)、包鋼股份(600010-CN)漲停，廣晟有色漲逾5%;港珠澳大橋28日起一連三日進行聯合試運，粵港自貿概念股反彈;另外，相對活躍的題材有三大方面，一是炒作高送轉，高送轉預期和高送轉填權兩方面;二是雙十一的預期，物流和跨境電商方面;三是11月份的上海進出口博覽會的預期。至於跌幅榜上，部分科技股又出現明顯的資金出逃，赢時勝巨陰跌停,美亞柏科(300188-CN)也大幅收跌超6%。綜合而言，近日金融大塊頭支撐起了指數漲幅的半邊天，總體而言，市場上週收出見底陽線後，本週繼續上攻，形勢有利於多方，節後多方有望向2900點發起進攻。

三因素撐起A股光明論 消息面提振市場信心

中央層面毫不動搖地發展公有製經濟，毫不動搖地支持民營經濟發展，高層再次提振了市場的信心。另外，證監會相關領導人表示，八成以上的投資者對證監會投資者保護工作成效表示肯定，中國股市不缺資金，缺的是長期資金，可見高層不斷切實保護投資者，維護良好且穩定的股票市場。國慶節後A股將正式步入三季報窗口期。從以往走勢來看，財報窗口期個股業績浪大概率不會缺席，更何況今年A股已經歷持續了三季度回調，整體估值修復需求會更加強烈。當前市場仍處於相對歷史低位，企穩優勢尚存，加之利好消息的提振有望平衡市場擔憂情緒，如果節日期間消息面偏暖可以保持，則後市企穩上行趨勢仍是大概率事件。

證券日報今日刊文稱，從長遠來看，A股市場的前景將非常光明。首先國内宏觀政策的積極穩定，對A股市場的築底企穩發揮著非常重要的作用。這包括貨幣政策、財政政策和其他政策。其次是A股市場國際化進程加快，提振了境内外投資者的信心。A股入富、入摩，不論其能帶來多少增量資金，A股市場的投融資生態環境已經得到了顯著優化。三是融資、再融資政策的穩定，尤其是新股發行“細水長流”的A股市場則繼續保持著新股上市連漲的勢頭。

節前收陽表明多方立場 國慶後市可期

近期行情走勢極具規律性，一日震蕩走弱為行情蓄勢，一日企穩走強拉升指數，大盤進入穩步上行通道。國慶前這一段時間，市場整體表現較為穩定，沒有出現9月上半個月的陰跌走勢，這要得益於以上證50指數為代表的權重股企穩走強。今日權重發力明顯，題材走勢較弱，主要原因是外資加速入場利好藍籌。但值得一提的是，A股市場在國慶等長假前後有明顯的節日效應，國慶節前的最後一個交易日，節前資金流出過節，市場表現普遍偏弱，但在國慶節後資金回流又推動市場大概率走強，尤其是兩融資金在節前與節後的流動波動大，一定程度上使得長假效應更為明顯。從歷史盤面看，經驗是每年的十一假期過後都有一波不小的漲幅，數據顯示，過去10年中，國慶節前股市表現平淡，下跌概率較大，但節後走勢相對亮眼，多數表現為上漲，上證指數有8年表現為上漲，節後上漲概率高達80%，平均漲幅為1.96%，這意味著國慶後股市一般表現為上漲。

金融和大消費可以說是驅動節前這波指數行情最大的推手，權重這一波拉升中間幾乎沒帶歇氣的，尤其是上證50指數的獨舞，更是讓市場内部結構出現明顯的分化，從深成指、中小創、次新股指數依然疲弱的走勢可以看的非常明顯。總之，今天總體以穩定為主，一方面，要離場的資金昨天應該都已出局;另一方面，看好節後行情的，那麽鑒於藍籌股狂歡提前狂歡過後，節前，我們看到的更多的是藍籌權重股的表現，而題材股還未開始發揮，節後中小創或許會有一波補漲機會，而節後才是市場表現的“主戰場”……

作者：毛莉