推遲申購時間，長城證券要躲避什麽？

9月25日，僅僅上市三天的鄭州銀行(002936-CN)就打開了漲停板，當天跌幅超過6%，創下今年中簽盈利最少的新股記錄。當然，這還不是最慘的，9月27日，這一記錄直接被長沙銀行(601577-CN)打破，上市一天就迅速開板，盤中跌幅最高超過5%。如此光景，讓市場都在懷疑A股是否會步港股後塵，開啓新股破發潮，亦或者因為臨近假日，投資者抽離資金的需求增加。不管是處於何種擔憂，順利通過IPO的長城證券坐不住了，將原本定在9月26日的申購推遲至節後。

9月25日長城證券發佈公告稱，公司原定於9月25日舉行的網上路演推遲至10月16日，原定於9月26日進行的網上、網下申購將推遲至10月17日。對於推遲發行的原因，長城證券表示，由於此次發行價格對應的2017年攤薄後市盈率高於中證指數有限公司發佈的同行業上市公司二級市場最近一個月平均靜態市盈率，存在未來發行人估值水平向行業平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風險，因此推遲發行時間。

市盈率到底高不高，還需要業績來“說話”，財華社查閱其招股書，發現業績增長確實存在難以持續迹象。

長城證券業績顯現下滑迹象

長城證券成立於1995年，註冊地位於廣東省深圳市，股東分别是中國華能集團公司、 長城證券深能源、招商局、中國核工業集團公司等國内知名大型國有企業集團，其中公司控股股東為華能資本，直接持有51.53%的股份。主要業務包括：證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品。截至2017年12月31日，在北京、上海、廣州、深圳、杭州、南京、成都等主要城市設有109家營業部。

招股說明書顯示，2015年度、2016年度、2017年度，長城證券分别實現營業收入50.12億元（人民幣，下同）、34.84億元、29.51億元，呈逐年下滑趨勢。與此同時，歸屬於母公司股東的淨利潤也不斷縮減，分别為18.28億元、9.73億元、8.90億元。可見的是，受資本市場景氣度影響，下滑的趨勢有所減緩，2016年度營收下滑幅度高達30.49%，2017年度這一數據收窄為15.30%。表現在淨利潤上則更加明顯，2016年淨利潤降幅達46.77%，接近腰斬，2017年降幅則收窄至8.53%。

圖源：招股說明書

2018年1-6月，長城證券營業收入和歸屬於股東的淨利潤分别為13.75億元、3.12億元，情勢不容樂觀。主要財務指標上，長城證券加權平均淨資產收益率於2015年度至2017年度分别為20.56%、7.09%、6.33%，2018年上半年則隻有2.17%，體現出自有資本獲得淨收益的能力逐步下滑。具體分析這個指標，淨資產收益率即我們常說的股東權益報酬率，由稅後利潤除以淨資產得來，它是從股東的角度衡量企業對股東投入的資金的使用效率，該指標越高，表明股東投入資金的收益越高。長城證券這樣的數字，很顯然不太符合投資者心意。

圖源：招股說明書

此外，因為所從事業務的屬性，長城證券存在多重風險，特别是在國家放開金融業務後，群雄併舉，競爭將異常激烈。

長城證券風險不可忽視

證券公司的業務經營及收入利潤情況與證券市場表現具有很強的相關性。而證券市場受到宏觀經濟表現、宏觀經濟政策、市場發展程度、國際經濟形勢和境外金融市場波動以及投資者行為等諸多因素的影響，呈現一定的週期性，導緻業績可能在短期内有一定波動，如果這種影響產生疊加效應，往往會放大對公司的業績波動風險。2018年資本市場因為各種利空消息打擊而跌跌不休，長城證券各項業務都呈現出明顯的波動。

隨著我國開放金融市場，長城證券長期以來在國内的競爭優勢可能被削弱。截至 2017 年末，我國共有 131 家證券公司。由於我國證券市場成立時間較短，證券行業業務同質化嚴重，對傳統經紀業務或通道業務依賴性較強，業務品種和目標客戶群也比較類似，難以形成比較競爭優勢。一旦外資券商對我國證券市場參與程度進一步加深，其所從事的業務範圍也會逐漸擴大，而在公司治理結構、品牌聲譽、資本金與創新能力等方面，中資券商與外資券商尚存在一定差距，外資券商在海外承銷、跨市場運作方面也有著更豐富的經驗，如果長城證券不能快速提高自身的資本實力及服務品質和管理水平、拓展盈利渠道，構建核心競爭優勢，未來將面臨市場規模縮小，業績下滑風險。

業績已經不給力了，那資本市場的狀況又如何呢？從目前A股狀況來看，大金融板塊的新股因為業務緣故，市場基本不會給予過多看漲空間，長城證券此番徵途，究竟能收獲幾個漲停，且行且看。

作者：董虹