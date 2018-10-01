【永豐期貨】台指選擇權盤前－開高走低 台股壓回力守萬一大關

永豐期貨 2018年10月1號8點50分

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 25 點至 10955 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 51.34 點，電子期逆價差縮至 - 1.87 點，金融期逆價差縮至 - 6.26 點。現貨部分，三大法人買超 39.18 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 5503 口至 8616 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 5366 口至 31973 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2065 口至 7958 口。

周四美股四大指數同步收高，但盤中創高後收盤均收斂漲幅，台指期早盤延續夜盤漲勢開高連帶台股開盤同步走高，台塑化周五持續受惠油價創高帶動，盤中一度創下 151 元天價，但台股周四摩台結算外資大力買進權值股拉高，周五多檔權值股盤中見高後反倒湧現賣壓，且蘋概三王中除鴻海力守紅盤外，台積電與大立光雙雙拉回，搭配被動元件與記憶體族群持續弱勢，電子指數壓回拖累台股由紅翻黑失守萬一大關，雖台幣連兩天走升一度升破 30.5 大關，但 10 點翻黑後指數始終無力反彈，再加上金融股也欠缺動能拉抬指數，傳金電三大族群同步走軟拖累指數盤中高點回跌近百點，所幸櫃買指數在矽晶圓族群帶動下小漲 0.25%，尾盤買盤回補部分權值股收斂跌點，終場加權指數下跌 27.85 點或 0.252%，收在 11006.34 點，成交量能 1374.2 億，較前一日增加 134.59 億。技術面來看，週五日 K 終結連四紅但仍守穩所有均線反壓，但高檔黑 K 出量顯見賣壓不輕，不過技術面仍有利多方尚未轉弱。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11100 點，賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11300 點，賣權未平倉最大量集中在 10600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.13 降至 1.02，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.8% 降至 10.7%，賣權平均隱含波動率由 13.79% 降至 13.29%，買賣權皆降。

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