【大慶證券】盤前分析－國際政經局勢不穩 台股震盪整理後再攻



◆盤勢分析

美國受到 11 月期中選舉不確定性與貿易問題影響，上週五四大指數表現較為平淡，其中僅費半收漲 0.65% 表現較佳，因投資人預期民主黨將贏得眾議院多數席次，參議院席次亦將增加，若共和黨失利將削弱川普氣勢，並影響目前的經濟計劃；除此之外，美中、美加貿易問題尚未出現較為明朗且正面的發展，使得美股多頭氣勢稍嫌不足。個股中以特斯拉、英特爾、超微較值得關注，特斯拉因執行長馬斯克遭美國證券交易委員會控告涉嫌詐欺，終場大跌 13.9% 來到 264.77 元；晶片大廠英特爾表示目前已有足夠產量可達成年度營收目標，並增加 10 億美元資本支出，消息傳出後應聲大漲，以上漲 3.07% 作收，超微則受此消息影響終場下跌 5.22%。

上週五台股早盤延續漲勢開高，不過隨後因美元指數再度走強，市場擔憂追價意願不足，加上近日反攻後累積不小調節賣壓，使得季底反而呈現結帳走勢，盤中指數一度小破 5 日線，所幸尾盤在台積電、鴻海、聯發科、台塑四寶、中鋼、金融股拉抬下，萬一關卡失而復得，終場小跌 27 點，收 11006 點，成交量放大至 1372 億。

從技術面觀察，指數漲多拉回，收盤力守 5 日線，但需留意日 KD 中的 K 值指標轉為下彎，恐有醞釀交叉向下的可能，加上外資期貨多單減碼 5372 口、淨多單口數 31973 口，現貨部位買超減至 25.48 億元，外資多空態度不明，台股短線恐有整理壓力。但目前月季線黃金交叉，加上陸股持續反彈，只要外資不出現明顯轉空，研判指數可於震盪整理後再攻，挑戰 8/30 的高點 11186 點。

上週五盤勢以水泥、部分電子股表現相對較佳，台泥、亞泥因水泥價格持續漲價，漲幅皆在 2% 以上；電子股如台達電、聯發科、同欣電、欣興、環球晶、禾伸堂、智邦、合晶、GIS-KY、TPK-KY、嘉聯益等漲幅皆在 1.5% 以上；其餘如台灣高鐵、大同亦持續向上走揚。雖然上週五大盤下跌 27 點，但類股輪動態勢明顯，且資金明顯由傳產、生技轉進轉進電子類股，研判短線上跌深電子股應有機會輪流反彈。本週可留意 9 月營收佳，且未來 Q3 財報優的個股，同時搭配技術面與籌碼面偏多之選股策略。

