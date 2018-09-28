潼湖科技小鎮正式開園，碧桂園首推產城服務“5678”方法論

無人駕駛車、智能機器人、人臉追蹤、無人機巡防……可否想象一下，這些極具未來感的高科技行業人才以及產品設備齊聚在一起，會產生怎樣的化學效果？2018年9月28日，碧桂園集團首個產城融合標桿項目潼湖科技小鎮第一期正式開園，啓動儀式在廣東省惠州市潼湖碧桂園鳳凰酒店舉行。當天，英唐智控、客如雲等27家國内外科技企業和創新載體正式入駐潼湖科技小鎮。

活動現場，惠州市委常委、常務副市長胡建斌，廣東省經信委黨組成員、副主任楊鵬飛，廣東省科技廳副廳長楊軍，碧桂園集團黨委書記、集團總裁莫斌等嘉賓代表共同推動啓動桿，宣佈潼湖科技小鎮正式開園。

碧桂園的新身份：產城運營服務商

“這一刻，潼湖科技小鎮成為了真正的產城運營服務商。”碧桂園集團總裁莫斌表示，小鎮開園意味著碧桂園向著產城融合戰略又邁了一大步。自2016年碧桂園宣佈開展產城新業務，2年時間内，集團已經從最初的響應政策、實踐探索，向著深度產城運營而轉變。在潼湖科技小鎮正式開園之前，碧桂園實際上已經在服務部分入駐企業，這期間園企互動的經驗顯示，碧桂園已經驗證了“為鳳築巢 陪伴成長”企業服務理念的可行性。而小鎮的正式開園則將為行業提供最直觀的經驗範本。

在小鎮開園活動當天，除了啓動儀式，還有一係列重大項目落戶。9月28日上午，惠州市政府和碧桂園集團共同為仲恺高新區行政潼湖科技小鎮分中心揭牌。惠州實施創新驅動發展戰略的重要一步，是高標準規劃建設潼湖生態智慧區。這個面積約128平方公里的區域，因雲集國内外創新研發項目，將打造為“廣東矽谷”。惠州市仲恺高新區委副書記、管委會主任張莉蘭表示，仲恺高新區將全力推動創新驅動發展，實現量變到質變的飛躍。從多個層次構建創新創業良好生態，為產業園的區迅速發展提供必要條件。

此外，張莉蘭表示將緊抓粵港澳大灣區黃金機遇，充分發揮好仲恺高新區政府運營為主的精神，為小鎮的建設和發展提供全方位無縫隙鏈條式的服務，辦出特色和標桿，早日成為廣東矽谷的明珠。

在牌匾授予後，潼湖科技小鎮政務大廳也將正式投入運營。作為惠州市首家政企共建的園區公共服務平台，政務大廳接下來將為企業提供設立、變更等148項政務服務事項和130項小鎮自有服務事項的辦理。

當天下午，入駐潼湖科技小鎮的企業參加了園區舉辦的交流座談會。會上，入駐企業與政區園多方就優惠政策、商業配套、產業生態等多個方面進行深入探討和互動。

此外，在29日，惠州市政府與哈爾濱工業大學將一同為惠州哈爾濱工業大學國際創新研究院揭牌，宣佈正式落戶惠州潼湖。這一舉措，標志著研究院基地正式開始運作。未來，將為惠州市輸送大批科研人才，助力城市轉型升級發展。

潼湖科技小鎮正式亮相：生態與科技齊飛

潼湖科技小鎮給人直觀的感受既有來自視覺層面的衝擊，也有來自黑科技的體驗。

當人們初走進小鎮，首先印入眼簾的是鹭鳥紛飛的潼湖濕地，傍水矗立的是有垂直綠化的智慧大樓。面向此景，你會詫異原始生態的自然景觀居然可以與工業時代的鋼筋樓宇如此融洽，併相融一體。乍一眼望去，有種“目之所及皆為自然森林”之感。

不過當人們繼續深入小鎮，則會被眾多黑科技包圍。人們在小鎮内既能親自乘坐百度無人駕駛汽車觀光遊覽，感受無人值守停車的新科技，又可體驗集人臉識别、無感支付、一對一營養健康分析，人性化與數字化等智能結合的智慧餐廳。而當腳步邁入園區配套的酒店，人們還能感受智能機器人與智慧酒店融合在一起的科技魅力。

參觀小鎮最為驚豔的環節，莫過於進入智慧城市駕駛艙。“小鎮大腦”——智慧城市控製中心可視化係統也於當日正式運行。在這個智慧城市駕駛艙内，人們可以擁有上帝視角，一目所示即可掌握小鎮運營的全方位數據。這里，是整個小鎮最核心的地方，而支撐大腦決策的數據則由散佈在小鎮各個角落的，智慧安防、智慧出行、智慧能源、智慧市政等智慧科技係統來監測、收集、匯總。

“大家在週邊感受到的各種智能化產品設備，正是小鎮在物聯網和人工智能的應用場景。”碧桂園助理總裁、產城發展事業部總經理向俊波表示，開放應用場景僅是潼湖科技小鎮踐行“為鳳築巢 陪伴成長”理念的一種體現。未來小鎮將與各界共創產業平台，打通合作路徑，匯成產業集群，打造成為世界級物聯網與智能製造的產業平台。通過這種全方位的產業空間打造，潼湖科技小鎮將助力企業實現長期成長。。

那麽，站在入駐企業的角度看，他們對於最新開園的潼湖科技小鎮是什麽感受呢?

在開園活動當天，入駐企業代表深圳市英唐智能控股股份有限公司董事長鍾勇斌表示，潼湖科技小鎮對於他們的吸引力主要來自於資源優勢。他認為，小鎮的物聯網產業鏈正在形成規模化聚集效應，作為物聯網產業鏈中的一環，英唐智控可以在這個生態在的中獲益。而反過來，作為產業服務的提供商，也會為小鎮其他的產業鏈生態進行反哺。

碧桂園產城服務創新方法論： “四合一”+“5678”

栽下梧桐樹，引得鳳凰來。碧桂園潼湖科技小鎮地處世界級科技創新灣區的區位優勢、坐擁廣東最大内陸淡水湖濕地的優美環境、共享國内外領軍企業生態圈、對標國際創建全球智慧城市標桿、完善的產業運營服務……憑借多重優勢，碧桂園潼湖科技小鎮正秉承“產城融合，產業為先”的出發點，積極打造產業吸引力。

在28號下午舉行的企業交流座談會上，向俊波介紹了碧桂園潼湖科技小鎮在產業招商方面的創新做法。併提出小鎮首創“四合一”的全新產業招商模式和“5678”的產業運營體係。

所謂“四合一”的全新產業招商模式，指的是“產業發展+配套設施+金融服務+應用場景”融合發展為模式。

“5678”產業運營體係分别指的是：五大“政務直通”服務，涵蓋從社保代辦、財稅管理、工商代辦、政策申報到黨建中心全方位服務。六大“產業發展”服務，以物聯網產業生態圈為基礎，為企業提供從產研服務、技術服務、資金服務、市場服務、人才服務及產業聯盟，滿足企業全產業鏈的服務。七大“企業賦能”服務，從人才關愛、法律咨詢、定製採購、創新孵化、企業辦公、資源整合到物業增值，全方位解決企業的基本需求。八大配套服務，針對員工生產生活需求，配套政務大廳、運動公園、園區宿舍、園區餐廳、商業配套、康養中心、教育配套、園區交通，使員工真正融入小鎮。

產城融合，產業為先。小鎮的產業運營必須回歸企業最本質需求，隻有做好了配套服務、做強企業服務、做特產業服務，才能真正實現“助力入駐企業快速發展 ”的目標。

值得一提的是，出席本日活動的領導嘉賓還有廣東省經信委電子軟件處處長肖良顔、信息化推進處處長董晉，惠州市經信局局長吳欣，惠州市科技局局長週章玉，惠州哈爾濱工業大學國際創新研究院常務副院長顧學邁，中城新產業控股有限公司副總裁金志剛等。