【異動股】鋼鐵板塊表現活躍 包鋼股份(600010-CN)漲超6%

今早，鋼鐵板塊表現活躍，截止發稿，包鋼股份(600010-CN)漲6.62%報1.61元，常寶股份(002478-CN)漲5.54%報6.1元，淩鋼股份(600231-CN)漲5.11%報3.5元，宏達礦業(600532-CN)漲4.3%報4.12元，山東鋼鐵(600022-CN)漲超3%，重慶鋼鐵(601005-CN)、酒鋼宏興(600307-CN)等個股亦跟隨上漲。

中信證券鋼鐵行業團隊認為，進入10月份之後，鋼鐵行業可能迎來一些邊際上的變化，對於長材(螺紋鋼)佔比高的公司應該特别重視。鋼材庫存在近幾個月一直處於歷史性低位，貿易商的基本庫存也處在偏合理的常備庫存水平，投機性貿易量不顯著，使現貨價格不具備在短時間内暴漲暴跌的基礎。庫存變化是供需基本面變化的最直觀反映，預計10-11月鋼材供給端將繼續收縮，需求端整體則將邊際改善，供需缺口的拉大將導緻庫存的進一步去化。8月下旬以來期貨價格的下跌已充分消化了市場對限產預期的不確定性所帶來的利空影響，影響價格波動的核心因素將從預期層面轉換到供需緊平衡的基本面，從而推升期貨價格的回升。在限產政策併沒有明顯放松的基礎上，採暖季限產的開啓或將打破近幾個月的供需緊平衡格局，在目前庫存本就很低的情況下，原本較為緊缺的貨物(尤其是螺紋鋼)會進一步出現缺貨行為，因此當前的現貨價格有很強的基本面支撐，下跌難度較大，價格有望繼續向上，甚至突破近幾年以來的最高點。