【異動股】汽車板塊走強 北汽藍谷(600733-CN)漲停

今早，汽車板塊走強，截止發稿，鵬翎股份(300375-CN)漲停報6.68元，北汽藍谷(600733-CN)漲停報10.45元，越博動力(300742-CN)漲7.85%報48.9元，曙光股份(600303-CN)、亞普股份(603013-CN)、長城汽車(601633-CN)、文燦股份(603348-CN)等漲超3%。

中國汽車工業協會發佈的產銷數據顯示，8月汽車產銷分别完成200萬輛和210.3萬輛，同比分别下降4.4%和3.8%。乘用車產銷分别完成170.5萬輛和179萬輛，產銷量同比分别下降4.7%和4.6%，連續兩個月出現產銷同比下降的情況。市場人士表示，預計9月仍存負增長壓力，但隨著汽車銷量傳統旺季的到來，環比銷量會提升。

值得關註的是，新能源汽車產銷分别完成9.9萬輛和10.1萬輛，同比分别增長39%和49.5%。其中，純電動汽車銷售7.3萬輛，同比增長31.7%;插電式混合動力汽車銷量為2.8萬輛，同比增長130.8%。1-8月，新能源汽車累計銷量為60.1萬輛，同比增長88%。新能源汽車銷量繼續維持高增長態勢。

對此，民生證券表示，8月新能源汽車產銷量同比穩定增長，環比持續向好。新能源乘用車銷售結構持續優化，A級車等高端車型為主的趨勢逐步明朗，帶動產業鏈高端材料需求的提升。動力電池裝機量同比、環比增速回升，未來有望實現穩定增長。