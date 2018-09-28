滬深兩市開盤小幅上漲 滬指漲0.09%

週五(9月28日)，滬深兩市開盤小幅上漲，截止開盤，上證綜指開盤集合競價上漲0.09%，報2794.26;深證成指上漲0.20%，報8351.63;創業板指上漲0.26%，報1403.96。

從盤面上看，天然氣、汽車整車、白酒、粵港澳大灣區、人臉識别、自由貿易港等板塊上漲;鋼鐵、農機、物流、黃金、醫療器械等板塊跌幅居前。

個股漲跌互半，有色釩概念股持續活躍，明星電力一字漲停，攀鋼釩鈦漲近4%，受螺紋鋼期貨大跌影響，鋼鐵股早盤走弱。填權+超跌人氣股天潤數娛(4連板)高開2.07%;物流板塊廣匯物流(3連板)低開2.03%;釩漲價概念股龍頭明星電力競價漲停，攀鋼釩鈦高開3.86%;融創接盤拍賣資產，樂視網(3連板尾盤被砸)高開0.74%;北汽新能源借殼上市，北汽藍谷(昨日復牌首日跌36.88%，盤中兩度觸發臨停)低開5.16%;股權+天然氣人氣股大通燃氣高開1.27%。

市場人士表示，市場震蕩回調是反彈中的正常反應，市場仍然處於反彈進程之中，目前市場整體估值水平已經回落至歷史底部區域，指數下跌空間有限，而隨著上市公司回購力度不斷加大，以及場外資金進場意願的提升，反彈走勢將進一步向縱深延續。今天節前最後一個交易日，儘量回避可能產生利空的題材性板塊。