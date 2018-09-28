紐約匯市—持續升息預期致美元走高 美元指數升至逾1週高點 歐元下挫

在聯準會暗示 12 月還會繼續升息下，美元指數週四上揚，至超過 1 週以來的高點，歐元則因對義大利預算的擔憂增加而走弱。

午後交易中，美元指數上漲 0.7% 至 94.875。

預期 12 月再次升息

聯準會週三升息，將基準利率提高至 2.00-2.25% 的範圍，與預期一致，並預計 12 月將再次升息，明年升息 3 次，2020 年升息 1 次。雖然在會後聲明中，刪除了「寬鬆」措辭，讓部分分析師認為這是已經接近中性利率的信號，不過聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 稍後解釋，緩步升息的計畫不變。

繼續升息的前景促使分析師認為，較高的利率仍會吸引資金，美元還有進一步上漲的空間。

Wells Fargo Securities 外匯策略師 Erik Nelson 表示，由於聯準會在聲明中刪除「寬鬆」措辭，有些人認為這代表已接近中性利率，市場氛圍有可能最終支持非美貨幣。但現況是否已經如此，其實很難確定。

Western Union Business Solutions 資深級市場分析師 Joe Manimbo 認為，儘管聯準會的升息政策，仍是美元利多，但是它對未來幾年的通膨率偏低且穩定的預測，可能會限制美元的上漲空間。

法國巴黎銀行的報告指出，由於財政赤字、貿易戰和緊縮的貨幣政策，可能使 2019 年的經濟成長難以達到聯準會的預期，導致升息周期早於預期結束，對美元走強的看法可能因此也提早完結。

歐元及非美貨幣下挫

由於最新報告指出，義大利聯合政府對 2019 年預算計畫出現內訌，市場擔心執政黨將推動更大的赤字目標。消息面促使歐元下挫，歐元兌美元跌 0.7% 至 1.1653 美元，是自 9 月 19 日以來的低點。

英鎊兌美元也滑落，下跌 0.54% 至 1.3096 美元。美元兌瑞士瑞朗來到 4 週高點，上漲 1.2% 至 0.9770。

美國總統川普批評加拿大造成 NAFTA 進度緩慢，讓加元承壓，美元兌加元升至兩周高點，上漲 0.05% 至 1.3027 加元。美元兌日圓則上漲 0.58% 至 113.37。