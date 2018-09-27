【華冠投顧】摩台拉高結算 OTC下跌收尾兩樣情

◆盤勢分析

范振鴻 分析師

●族群追蹤

今天早盤遊戲類股一枝獨秀，3687 歐買尬、6542 隆中、3083 網龍亮燈漲停，但很明顯除了網龍最進滾量較有流動性外，3687、6542 皆有流動性風險，不建議介入，而 3083 的網龍竟然尾盤前大幅下殺，最近不少強勢的個股都有類似的走勢，要說這個盤有毒真的不為過。而被動元件沒搭上最近的跌深反彈浪潮，反而在午盤後開始出現急殺，2327 國巨又瀕臨破底，3026 禾伸堂、2492 華新科也再創新低，強彈的矽晶圓也全面修正，減資題材的 3532 台勝科也再度大跌 6%，近期還是強烈避開電子股，最好是手綁好多看少做甚至是不做，市場永遠都在，等方向出來再做就好。

●盤勢分析

今天摩台結算，大盤收漲 60 點量能 1231 億，量能有增溫，從技術面來看就是多方續強，KD 也進入頓化區，既然進入頓化區，短線就是只能漲不能跌，最好把 KD 持續鎖在頓化區內，否則盤會再轉弱，而從小時線看，今天再度過高延伸多頭，那短線就是節目中說過的，昨天低點是小時線多方結構的關鍵點，若破了短線又會整理或轉弱。而今天大盤漲，OTC 卻是下跌的，這邊看法不變，月線站上前都會是空方的機會，要留意的就是前低 131 若破，一定要三日內站回，否則都會有空頭浪延伸的大風險。

●最新活動

不知何時開始每逢聖誕節到來就要玩交換禮物，

這次海豚來點不一樣的! 中秋節開放交換禮物~

活動辦法: 只要是你手中隨便一檔你不知道該怎麼處理的股票，

寫在活動表單裡，

海豚就會把近期觀察的標的及策略簡訊給你參考

標的很有可能就是本週週報鎖起來的標的唷!

活動傳送門→

http://www.hwa-guan.com.tw/OUT_EVENT/CFORM.ASP?WF_id=100122

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