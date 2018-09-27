〈央行理監事會〉積極表態將P2P借貸納入監測議題 以中國為鑑

台灣央行今 (27) 日召開第 3 季理監事會議，特別將主要國家的 P2P 發展狀況納入觀察焦點之一，央行總裁楊金龍指出，中國問題平台持續增加，雖然台灣 P2P 借貸市場規模不大，仍應以中國大陸為鑑，借貸平台管理宜未雨綢繆，明確表達央行監控的立場。

央行指出，中國今年前 8 月累計 P2P 問題平台家數高達 4800 家，占比達 71.91%，相較 2016 年 3 月底的 26.98% 增幅驚人，而累計受波及投資人計 132.2 萬人，貸款餘額達人民幣 960.5 億元 (約 140.25 億美元)，相較於 2013 年底，分別增加 130.6 萬人和人民幣 944.4 億元。

由於中國問題平台 (如倒閉、業者失聯和提現困難) 家數和問題貸款餘額逐漸增加，受波及的投資人分別於 8、9 月分別赴銀保監會、上海銀監局進行金融維權抗爭，顯然已陸續對社會與金融安定產生衝擊。

央行也指出，目前我國 P2P 借貸市場仍在發展初期，參與借貸投資尚未普遍，如蘊奇線上與玉山銀行合作，自 2016 年 9 月起至今年 8 月底，銀行共代收 465 筆，計新台幣 221 萬元；而 LnB 信用市集與渣打銀行合作，自今年 5 月起至 8 月底，轉介 357 件，由渣打銀行撥貸 23 件，計新台幣 851 萬元。

儘管並不普遍，但楊金龍表達央行立場，鑑於國際間借貸平台屢屢發生爭議事件，甚至造成社會不安或威脅金融穩定，央行對平台是否能自主穩健經營及保護使用者 (或消費者) 權益等相關議題，將持續關注。