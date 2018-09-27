金管局：金融科技提升合規成效

香港金融管理局副總裁阮國恒在《匯思》發表題為:「金融監管和合規科技」文章，節錄如下:

鑑於金融科技日益發展，而監管要求又變得越來越多和複雜，金融服務業使用科技提升合規工作成效的例子不斷增加，最近有報告指出，2017年全球合規科技公司的投資額達到10億美元，其應用潛力可見一斑。我認為現在是合適時機與銀行業和科技界攜手合作，促進Regtech在香港的發展和應用。

首先，金管局會開放金融科技監管沙盒，讓銀行和科技公司測試它們的Regtech項目或就這些新項目尋求金管局的監管意見。此外，金管局將會從以下四個範疇幫助業界建立Regtech生態系統：

1. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監察科技：金管局會鼓勵使用新科技提升銀行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集工作的成效，例如運用人工智能和機器學習進行數據收集和分析，有效監察和篩查客戶交易，這將促進資源的有效運用，讓人手專注於較高風險的環節；

2. 審慎風險管理和合規：我們會探討Regtech在審慎風險管理和合規層面可以應用的範圍，參考業界現有的應用個案，包括壓力測試、投資組合風險管理、詐騙風險偵測和網絡保安等範疇，考慮是否有需要向業界提供監管指引或釐清相關的監管要求；

3. 研究「機器可讀」(machine-readable)的監管要求：我們會深入研究推行「機器可讀」監管要求的可行性，讓銀行因應監管要求變化而需作回應時，可借助系統解讀監管要求，能更快、更全面、更有序地更新內部合規指引和程序，提升銀行合規工作成效；

4. 金管局對監管科技（Suptech）的探索：在金管局自身方面，我們會研究如何更多使用科技，提升監管效率和成效，包括進一步優化監管數據的收集系統、透過大數據分析和人工智能，加強監管訊息分析的深度和廣度，並透過自動化程序簡化監管流程等。我們會借鏡外地監管機構的經驗並充分諮詢銀行業界的意見。