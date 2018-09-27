ST撫鋼化身“韭菜收割機”，誰來為投資者的損失買單？

進場投資賺錢，想必是每個投資的夢想，但所謂“現實很骨感”，總有一些雷區讓投資者“苦不堪言”——*ST撫鋼（600399—CN）便是其中之一。

說來也是奇葩，得益於供給側和鋼材漲價的影響，整個鋼鐵行業呈現出一片大好的景象，而*ST撫鋼卻因資產不實的問題在今年1月31日開始進行停牌核查。9月21日，停牌已久的*ST撫鋼好不容易迎來複牌，卻連連跌停，截至26日*ST撫鋼已經“迎來”第四個跌停板，一眾投資者表示已經“哭暈在廁所”。

債務逾期，業績虧損

今年1月30日*ST撫鋼收到遼寧證監局下發的《關於對撫順特殊鋼鐵股份有限公司採取責令改正措施的決定》，31日起進行停牌核查。不料，6月26日公司發佈的《撫順特殊鋼鐵股份有限公司會計差錯更正公告》揭開了撫鋼背後隱藏的諸多問題，不僅公司業績由連年持續贏利變成連年持續虧損，資本市場上也帶上了“帽兒”。

根據會計差錯更正公告顯示，*ST撫鋼因內部控制重大缺陷，導致公司固定資產、公司存貨、再見工程確認、報告和記錄等諸多專案數據失實。公司截至 2016 年 12 月 31 日共多計資產負債表專案存貨7億元人民幣（單位同下），固定資產原值8.42億元，在建工程2.97億元；並導致資產負債表專案多計累計折舊0.64億元，多計淨資產 17.74億元，其中：多計盈餘公積 0.43億元，多計未分配利潤 17.31億元，嚴重影響利潤表專案主營業務成本、歸屬於上市公司股東的淨利潤等專案。

不僅如此，*ST撫鋼2015年和2014年及以前均存在重大會計差錯。據悉，調整後公司2014年至2016年的扣除非淨利潤分別由之前的3091.31萬元、9376.09萬元、8921.71萬元變成-1.4億元、-5115.5萬元、-6612.22萬元。

然而資產存在問題的*ST撫鋼經營上困難重重，就連今年上半年即便不存在資產不實的問題，業績數據也是“慘不忍睹”，根據公司半年報顯示，截至2018年6月30日，*ST撫鋼歸屬於母公司所有者的淨利潤為-6954.14萬元。此外，今年上半年公司未償還借款累計達1億元，預期未償還應付票據共7.78億元。根據上述數據可以看出*ST撫鋼持續經營虧損嚴重，日常經營活動現金流嚴重不足，中准會計事務所表示，*ST撫鋼存在大量即將到期的經營性債務和融資性債務，債務償還壓力沉重。

9月20日撫順中院裁定*ST撫鋼進入重整程式，其控股股東東北特殊鋼鐵集團為支持*ST撫鋼重整及後續發展，與其簽訂《資金贈予協議》，約定東北特鋼向*ST撫鋼贈予不超過人民幣9億元。但有專家表示，上述措施在一定程度上保證生產經營的正常進行，但破產重整尚存在不確定性，公司持續經營的不確定性仍未徹底消除。

股價跌停，投資者能否通過法律維權？

許多持有*ST撫鋼的投資者們無奈的表示，就是因為看好鋼鐵復蘇前景，以為後期會越來越好，沒想到卻踩了雷，業績持續盈利卻變成了虧損。的確，以往的公司業績數據一片向好，沒想到卻上演了一場股價“悶殺大戲”。

今天（9月26日）*ST撫鋼已經是複牌的第四個跌停板，隨著市值不斷縮水，投資者們的賺錢夢也成為泡影。根據同花順數據顯示，9月21日複牌當日全天成交3159手，成交金額165.2萬元，9月26日，成交金額所減至24.33萬元。

（圖片來源：同花順）

毫無疑問，股價連連跌停，投資者的損失也是慘重，眾多投資者開始在股吧表示要依法維權，根據《證券日報》報導，截至9月25日已經有大約400餘名的投資者，損失金額在3.2億元左右，由於跌停板尚未打開，損失也在進一步擴大。

根據相關法律法規，如果上市公司存在虛假陳述行為，在其虛假陳述實施日以後，虛假陳述揭露日以前買入，在揭露日以後賣出或一直未賣出的投資者可以申請維權。根據《證券日報》報導，*ST撫鋼的索賠範圍初步確定在買入時間在2014年4月25日至2018年1月30日之間，並在2018年1月30日仍持有該股票的投資者；而沒有賣出或者長期持有的投資者，自此次複牌後，換手率累計達100%以後列印交易記錄，可以確定維權金額。

也有律師表示，如果此次*ST撫鋼重整及時和成功，將會對中小股民的索賠行動會有幫助。投資踩雷在所難免，再損失成為既定事實的情況下，投資者們為了維護自己合法權益可以通過債權人投票議程，自己或委託律師參與*ST撫鋼破產重組草案的投票或者其他途徑維權。