第53屆電視金鐘敲鐘在即 LiTV精選入圍作品與觀眾共享

第 53 屆電視金鐘獎入圍名單日前 (29 日) 出爐，台灣 OTT 業者「LiTV 線上影視」特別精選網友喜愛的入圍作品，包含客家劇場《台北歌手》、《麻醉風暴 2》、植劇場《花甲男孩轉大人》、《翻牆的記憶》等，讓觀眾可直接於「LiTV 金鐘 53 特映」收看入圍金鐘戲劇、綜藝節目及歷屆金鐘得獎節目。

歷屆電視金鐘獎入圍名單中，「戲劇類獎項」不外乎是眾所矚目的焦點。除公視迷你劇集《他們在畢業的前一天爆炸 2》風光入圍 12 項成大贏家，客家電視台的文學劇《台北歌手》也備受評審青睞，入圍 11 項獎項表現不俗。

然而，若談到本屆最具話題性戲劇，非植劇場的《花甲男孩轉大人》莫屬，去年該劇播出後收視即開紅牌，電影版作品也於今年過年賀歲檔上映，不論在演員上或劇本上話題都持續延燒，本屆金鐘入圍 11 項獎項。

而公視推出的續集影集《麻醉風暴 2》，其系列作品跳脫以往台劇的「偶像劇」風格，真實描述台灣醫療、媒體、和健保漏洞等時事題材，超越第一部所獲得的肯定，本屆獲評省青睞共入圍 10 項獎項，

除了入圍作品受到關注，入圍者更是眾所關注的焦點。戲劇節目男主角入圍者包括《麻醉風暴 2》突破演技飾演天才饒舌醫生的李國毅及實力派演員黃健瑋、在《花甲男孩轉大人》完美展現樸實、純樸的盧廣仲、以及《台北歌手》一人分飾多角的莫子儀，還有以《我的男孩》首次入圍金鐘獎的新生代演員張軒睿，網友評價其在戲中的情緒表達完整融入角色，表現不俗。

女主角部分，含以《麻醉風暴 2》首度入圍金鐘獎的孟耿如、去年已獲得金鐘女配角獎的孫可芳，本屆再次以植劇場《五味八珍的歲月》獲得角逐后座的機會、還有曾數次入圍金鐘獎與金馬獎的黃姵嘉，這次挑戰一人飾多角，以《台北歌手》再度強勢入圍，以及因《花甲男孩轉大人》人氣暴漲的嚴正嵐，每位表演實力皆受評審矚目。

在第 53 屆金鐘獎頒獎典禮正式來臨前，「LiTV 金鐘 53 特映」陪伴觀眾一同敲響金鐘，享受金鐘入圍優質作品。