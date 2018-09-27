網約車入冬？摩根大通：美國網約車司機減半收入腰斬

「燒錢戰」之後，網約車行業司機減半、收入腰斬，或將迎來「寒冬」。

近日，摩根大通研究所（JPMorgan Chase Institute）發布的一項研究報告（下稱「報告」）顯示，2013 年末至今年初，美國網約車司機的月均收入下降了近一半，今年 3 月，美國網約車平台司機月均收入為 762 美元，而在 5 年前，這一數字逾 1500 美元。

另外，2017 年，美國網約車或者網約貨車司機（例如 Uber 或 Lyft 司機）也比 2013 年大幅縮減，下降幅度達 53%。

這份報告是對 2012 年 10 月 - 2018 年 3 月 3900 萬份樣本中 230 萬個數據分析後得出的。摩根大通認為，這可能是多種因素綜合導致的結果，但很難找出全部的原因。

首先，較低的客單價可能降低了司機收入。例如，拼車服務已經從豪華車轉移到普通車，所以訂單價格也會有一定的調整。

其次，司機與乘客配對時間的拉長，使得部分兼職司機的服務時間減少，從而降低了收入。摩根大通的數據顯示，大多數使用相關應用的司機一年只開三個月或更少時間的車，只有 12.5% 的人一年駕駛 10 個月或更長時間。

不過，Uber 和 Lyft 方面均認為，鑒於使用 Uber 的司機越來越多，平均時收才是一個更合適的衡量指標，而非月均收入。

中國網約車市場「單多車少」

事實上，不只是美國，中國的網約車行業似乎也遭遇了類似情況，「單多車少」的情況屢見不鮮。

中國互聯網路資訊中心（CN-NIC）發布的第 41 次《中國互聯網路發展狀況統計報告》顯示，截至 2017 年 12 月，中國網約專車或快車用戶規模達到 2.36 億，較 2016 年增加 6824 萬人，增長率為 40.6%，用戶使用比例由 23% 提升至 30.6%，較 2016 年增長 7.6 個百分點。

然而，消費者需求上漲的同時，網約車市場出現了供不應求局面，特別是惡劣天氣條件下，更是一車難求。

一方面，平台派單規則改變和抽成增加使得司機接單數量下降。

據悉，滴滴專車啟用「禮橙專車」的新品牌後，查的更嚴了。一位滴滴司機向投資界透露，「平均一天也就 15 單左右。現在開車沒之前賺，很多大單滴滴會優先派給自己的專車，經常去機場都是空車回來。」

今年 7 月初，滴滴再次宣布「調價」，決定對車主的抽成由原來的 25% 增至 30%，很多司機紛紛要換東家。

另一方面，監管對網約車司機的更嚴「把關」也加劇了這一現象。今年 6 月，在 2018 世界交通運輸大會期間，交通運輸部運輸服務司副司長蔡團結透露，中國有 210 多個地級以上的城市出台了網約車實施細則，34 萬人取得了網約車駕駛員資格，17 萬台車輛取得了網約車營運證。

而此前官方數據顯示，截至 2017 年底，中國各地已經發放網約車駕駛員證約 23 萬多本，車輛運輸證約 14 萬多本。這就意味著，大約半年的時間，全國網約車營運證僅增加了約 3 萬本。

再加上滴滴整改也是「牽一髮而動全身」。從這些方面看，網約車行業或許不可避免地要經歷一場「寒冬」。只是，「傷筋動骨」之後能否換來整個網約車行業健康、有序地發展，還需拭目以待。