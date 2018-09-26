【豐銀投顧】電子反彈還是逃 金融回測還是買！

◆盤勢分析

美股昨晚漲跌互見，但值得留意的是費半指數的表現，竟然再次出現重挫 1.7%，1380 點的支撐則是得而復失，這次的跌破對費半來說壓力越來越沉重，因為昨天半導體主要大廠美光、科磊、應材以及英特爾跟台積電 ADR 平均跌幅都在 1% 以上，再加上從費半的收斂三角型態來觀察，早已經錯過黃金的多頭表態期，因此收斂失敗的機會非常高，先前筆者已經有提到今年半導體在下半年景氣應該會較市場原先預期保守，二週後從股價再次驗證先前大膽的預估，看來半導體的景氣下滑應該是沒錯的，這將壓抑科技產業未來的表現。

當然台灣電子業表現也好不到哪裡，對照電子指數這兩個月的表現，空頭格局仍然沒變，可以肯定請加 @ozo5468n 就算這次美元指數走弱帶動全球的資金行情裡，電子業應該只是解套跟逃命，跟回升肯定沾不上邊。從美元指數、外資買賣超的關係來看，上半年在美元強勢的環境中，外資賣盤大於買盤，而當美元指數開始盤頭走弱，外資從 7 月以來的買盤就明顯大於賣盤，本週美元指數只要確認收盤跌破上週低點 93.8，則弱勢美元帶動的資金行情將在 Q4 出現，但是該往哪個方向瞄準才不會站錯方向？從 8/29 跟 9/21 這兩天外資大買超的內容來看，明顯集中在金融股，因此，筆者認為金融將可能在整理之後還會持續走高。

從今年 2 月低點以來進行統計，電子指數到今天約漲 4%；非電子的金融、傳產都有 12% 以上的表現，甚至加上大盤、0050ETF 跟 0055 金融 ETF 分別是：7.5%、11% 以及 17.8%，獲勝的還是金融 ETF，這也是為什麼筆者會說買電子不見得好，而買金融不見得壞的原因，也同時驗證筆者長期以金融為主軸的投資策略是較為能穩健獲利的，短線市場目光全都聚焦在非電子產業，可能會有些震盪，但在震盪時就是最好的切入時間點，因為當非電子在震盪時，市場將會因為失去等待的耐心而再次轉向動不動就拉漲停的電子股，但人多的地方總是危險的，電子反彈還是站調節的賣方為好！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)