興農微生物農藥/肥料產品占植物保護劑營收比重將由3%拉升至5%

植物保護劑廠興農 (1712) 積極發展「以菌抑菌」微生物農藥 / 肥料產品線，目前占植物保護劑營收比重約 3%，目前已在台灣、大陸銷售，並在歐洲申請藥證中，下個階段以占植物保護劑營收比重 5% 為目標，而生產農藥單體為主江蘇南通洋口新廠已經在試量產。興農過去四年年營收水準落在 170 億元左右，當中植物保護劑營收比重約 59.3%，超市比重為 24.4%，家用產品及團膳占 9%，預拌混凝土其他占 7.3%，今年前 8 月營收為 123.85 億元，年增率約 1 成左右，主要成長力道來自中國，由於中國落實環保稽查，中小型農藥廠遭到淘汰，而大廠亦有縮減產能跡象，當地銷售呈現成長，此外菲律賓、越南、印度等市場亦是同步增長。

興農植物保護劑銷售模式可區分為直營，毛利率可達 4 成，本身子公司經銷 (中國、巴西) 毛利率約 28-30%，原料代工以及銷售，毛利率在 2 成，植物保護劑平均毛利率落在 24-25% 左右。

今年上半年處份台中太平土地收益挹注 2.6 億元，稅後淨利 4.62 億元，年增率約 4 成，每股盈餘約 1.11 元，巴西子公司每年營收落在 15-16 億元之間，占合併營收比重約 8% 左右，今年上半年里爾匯價重貶 17%，承受 1.1 億元業外匯兌損失，透過調漲農藥價格、縮短收款時間，以及採取必要避險措施三管齊下，來避規匯損風險。