微醫與富樂醫療擬合組平台 整合亞太區內線上線下醫療服務

中國醫療健康科技平台--微醫控股有限公司周三宣布，與新加坡富樂醫療集團簽署諒解備忘錄，擬合作打造一個服務於亞洲的健康管理科技平台，全面整合區域內線上及線下的醫療服務。

兩家公司的聯合新聞稿稱，該新建健康管理平台將連接微醫在中國的1.6億名註冊用戶與富樂醫療在亞太區的500多間醫療中心和超過8,000個網絡健康服務供應商，屆時微醫用戶將可通過該平台，全面獲得富樂醫療提供的線下健康服務。

此外，透過微醫的健康科技解決方案，富樂醫療將可進一步擴大在其營運的八個國家和地區中的醫療服務領域，支持病人在線就診。

根據協議，微醫及富樂醫療將攜手在中國開設並運營全科和專科診所，並將設立企業醫務中心，共同拓展企業健康市場。

“中國出境醫療旅遊業快速發展，市場規模估計每年達100億美元；健康管理平台正好抓緊當中機遇，讓微醫用戶可以輕松便捷地透過富樂醫療在亞洲的強大網絡，直接找到國際級的醫生及享用頂尖的醫療服務。”微醫首席戰略官陳弘哲稱。

富樂醫療集團聯合創始人兼集團總裁及副主席辛大偉表示，是次合作關系將推進公司早前宣布在未來數年開展100家診所的計劃，加快其在中國業務發展的布局。

騰訊控股(0700.HK)參與投資的微醫今年5月完成新一輪融資，並引入友邦保險(1299.HK)、新創建集團(0659.HK)等成為股東。該輪融資完成後微醫的估值為55億美元。

路透香港9月26日