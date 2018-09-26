玉山銀攜手奇美實業 發行民營企業規模最大綠色債券

玉山金 (2884-TW) 旗下玉山銀行響應政府綠色產業政策，今 (26) 日協助全球 ABS 樹脂龍頭奇美實業發行新台幣 50 億元的綠色債券，由玉山銀行獨家擔任承銷商，此次發行金額也是民營企業最大規模，奇美實業總經理趙令瑜表示，此次募得資金資金將用於包含太陽能電廠在內的 4 項綠色投資，預計 2020 年全數完工。

玉山銀行總經理黃男州表示，綠色投資及綠色金融為全球企業的重要議題，本次玉山銀行協助奇美實業發行綠色債券，就是希望發揮金融業的影響力，為永續發展盡一份心力。玉山銀行在此次的綠色債券發行過程中除了是奇美實業獨家的承銷機構，提供專業諮詢，也擔任受託及還本付息機構。

黃男州進一步表示，玉山銀行目前在新台幣及外幣綠色債券發行量都是台灣銀行業第一名，玉山也是國內首家同時導入赤道原則與綠色債券的金融業。

此次玉山銀行協助奇美實業發行的綠色債券將用於綠色投資計畫，包括太陽能電廠、汽電共生廠、EDR 水回收工程及資源再生爐等四項專案，預計於 2020 年全數完成。

奇美實業總經理趙令瑜表示，此次綠色債券募資除太陽能電廠外，還有汽電共生廠、EDR（倒極式電透析薄膜）放流水回收工程、資源再生爐。2020 年 4 項工程完工後，每年可減碳 18 公噸，用電自給自足率將達 9 成以上，以較為潔淨的能源與再生能源替代傳統能源使用，降低對自然環境的負擔。