美國貿易代表稱改變中國經濟政策“並不容易”

美國貿易代表萊特希澤周二表示，讓中國經濟政策變得更加以市場為導向“並不容易”，即使美國現在已經對價值2,500億美元進口自中國的商品加征關稅。

他在Concordia峰會上罕見地公開表示，幾十年來與中國政府進行的“無休止的對話”，在改變中國政策方面“慘敗”，因此特朗普政府根據對中國知識產權和技術轉讓政策的研究，決定用關稅手段直接施壓。

美國對500億美元中國輸美商品征收萊特希澤所謂的“溫和”關稅，中國對此采取報覆舉措，之後特朗普政府周一對另外2,000億美元進口自中國的商品征收10%的關稅，征稅商品中包括很多消費品。

“我們經過大量研究後冷靜地做出決定，但事實是，我們所做的事情明顯失敗了，”萊特希澤稱。

“這並不容易，”萊特希澤被問及什麽會促使中國讓步時說。“改變從來都不容易，”他表示。

萊特希澤重申了他的觀點，即中國知識產權操作和行業補貼導致產能過剩，讓美國經濟及其高科技產業的未來受到威脅。

他並稱，“我們改變了這種格局，我們開征了關稅，總統不會無視你強迫知識產權轉讓、不公平對待美國企業和農場主。”

萊特希澤周二與日本和歐盟的貿易代表進行了常規性磋商，討論了應對中國非市場導向的政策以及修改世界貿易組織(WTO)規則。

萊特希澤表示，WTO的規則是為以市場為導向的經濟體設計的，而非為中國等國有企業占主導的經濟體。他長期以來都在抨擊WTO無法遏制中國產能過剩。

萊特希澤表示，修改規則需要所有成員國讚成，因此讓中國同意會迫使其改變政策的新規則“是一個難題”。但他並稱，相信WTO仍是“一個重要的組織”。

“我以前就說過，如果我們沒有WTO，我們必須創造這樣一個組織。”

路透紐約9月25日