美元在市場普遍預期美聯儲升息前小跌

美元周二小跌，市場普遍預計美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)周三結束為期兩日貨幣政策會議時將宣布加息。因投資人已經消化了今年還將加息兩次以及明年進一步升息的可能性，美元進一步走強的空間不多。

美聯儲周二開始了兩日會議，市場人士聚焦美聯儲對經濟的觀點以及未來收緊貨幣政策的指引。今年美聯儲已經升息了兩次。

美元今年迄今得益於鷹派的利率前景，但過去幾周失去了動能，因歐元區等其他經濟體經濟也有改善，也越來越接近收緊貨幣政策。

自8月中，美元兌一籃子主要貨幣已經下跌了3.1%。

“由於很有可能加息，且已經被市場消化，美元的反應很大程度上取決於美聯儲的前瞻性指引以及‘點陣圖’上是否有明顯變化，”FOREX.com市場分析師Fawad Razaqzada表示。

點陣圖是指美聯儲官員對升息次數的預估中值。

紐約匯市午後，美元指數跌0.1%，報94.120。

LPL Financial首席投資策略師John Lynch預計，美聯儲周三將保持政策的靈活性，即仍要看數據表現。

“美聯儲對通脹的看法有任何變動都可能在市場掀起波瀾，”Lynch稱，“但我們相信近期數據將令美聯儲繼續認為通脹風險均衡，有空間繼續逐步加息，並隨著利率接近中性水準，有可能放緩升息步幅。”

另一方面，歐元上漲，盡管歐洲央行官員周二淡化了前一日歐洲央行(ECB)總裁德拉吉有關通脹“相對活躍”的講話。

一些分析師表示，意大利反建制執政聯盟可能就明年預算案達成妥協的跡象也支撐歐元。

歐元兌美元EUR=紐約尾盤升0.2%，報1.1771美元，周一在德拉吉表達了對歐元區通脹和薪資增長的信心後，歐元觸及三個半月高位。

但歐洲央行執委普雷特周二稱，總裁德拉吉周一的講話沒有新內容。不過歐元仍走強。

美元兌日圓JPY=升0.1%至112.92日圓，此前日本央行公布7月政策會議記錄顯示，幾位委員稱，央行必須更嚴肅思索超寬松政策的潛在弊端，比如對日本銀行體系的負面影響。

路透紐約9月25日