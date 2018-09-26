

◆盤勢分析

1. 市場靜待 FED 升息結果，美股漲跌不一，四大指數漲跌幅介於 - 1.7%~0.18%。其中，亞馬遜上漲 2.08%、google(母公司 ALPHABET) 上漲 1.21%、NVIDIA 上漲 1.02%、apple 上漲 0.63%、特斯拉上漲 0.44%、台積電 ADR 下跌 1.6%、INTEL 下跌 2.13%，目前美國股市仍維持中、長多格局。

2. 周二亞洲股市窄幅波動，台股早盤小幅低開後，在跌深電子股回穩，指數緩步走升至 11000 點之上，但因後續追價意願低落，成交量能不足，指數回落到平盤附近震盪，終場台股微漲 6.44 點，漲幅 0.06%，收在 10,978.85 點；OTC 指數上漲 0.37%，連續兩日拉出小紅 K 棒。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周二台股收小紅 K 棒，創五日收盤高。

(2) 量能：成交量縮至 1139.24 億元，顯示 11000 點之上市場追價意願薄弱。

(3) 技術指標：日 KD 指標底部黃金交叉開口擴大，MACD 柱狀體持續上揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 62.55 億元；外資 + 47.30 億元、投信 + 3.84 億元、自營 + 11.41 億元。

4. 電子類股

(1) 矽晶圓：6488 環球晶、6182 合晶股價延續上周五走勢，早盤持續上揚，3532 台勝科減資之後重新上市，周二股價跳空漲停，但 5483 中美晶因市場疑慮太陽能業務資產減損，恐將造成 4Q18 轉虧，股價表現相對疲弱。

(2) 被動元件：周二被動族群普遍上漲，二線廠商轉強 2456 奇力新、2478 大毅相對強勢。

(3)MOSFET、二極體：近期股價跌幅已深，但基本面尚無疑慮的 3317 尼克森、5299 杰力、8261 富鼎、6435 大中集體拉升到漲停板；二極體的 5425 台半、2481 強茂股價也由近期底部拉升。

5. 非電子類股

(1) 生技：市場期待雙 11、聖誕節旺季效應，1786 科研股價創波段高；此外，1736 喬山開始出貨給全球第一大健身俱樂部 - 星球 (Planet)，9 月營收有望攀高，周二股價上漲 8%。

(2) 風電、鋼鐵：無謂中美貿易爭端，市場避險資金進駐風電板塊，2208 台船、1589 永冠 - KY、3708 上緯投控、2031 新光鋼、2027 大成鋼股價集體走高。

(3) 特化：特斯拉 Model3 每周產量拉升，近期股價回穩，相關電池題材 4721 美琪瑪、4739 康普股價跌深反彈。

6. 重點訊息：

(1) 第 3 季 SM 價格維持 1,400 美元／噸以上高檔，廠商現貨利差維持 220 美元／噸水準，SM 三雄台化 1326、1310 台苯、1312 國喬獲利表現持穩走堅。市場預期第 4 季大陸及日本 SM 廠進入歲修潮，加上剛性需求仍存在，有利行情支撐，惟中美貿易戰變數恐影響下游需求，營運審慎看待，明年 SM 市場供需與今年相當，有望持續偏緊，營運表現不看淡。

(2)2014 中鴻昨（25）日開出 10 月內外銷盤價，全面調漲熱軋、冷軋及熱浸鍍鋅鋼捲等各項產品價格，其中內銷價每公噸漲 300 元，熱軋主力產品漲幅約 1.53％，外銷價格每公噸漲 10 美元。2015 豐興也調漲本周廢鋼收購價格和鋼筋價格，每公噸均漲 200 元，2015 鋼筋為三連漲，至於型鋼價格則持平，調漲後廢鋼每公噸收購牌價為 1.02 萬元，鋼筋每公噸牌價為 1.89 萬元，平均漲幅 1.06％～2％，型鋼每公噸牌價維持 2.18 萬元。

