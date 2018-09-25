【豐銀投顧】美元指數走弱 全球迎來資金潮？！

◆盤勢分析

美股出現震盪，從客觀的角度來看，還是在多頭格局之中，先前領漲的科技權值股在反彈表現上相對弱勢，但是金融股在近二週的走勢中頗有撐起美股的架勢，其主要的原因來自於短線上對於本週 FED 升息的預期，升息的預期讓美國 10 年期公債殖利率持續維持在 3% 左右，甚至若是真的再次向上確立突破 3% 的大頸線關卡後，殖利率的大多頭就將來臨，而市場上預期這有助於長短天期利差的擴大，進而能夠讓金融股出現基本面成長的空間，因此在近期金融股的表現相對強勢。

在短線對於 FED 的升息預期也減緩了美元走弱的速度，美元指數的走弱把美元匯率持續的向貶值的一方帶動，而美元指數的走弱主要來自於短線英鎊的超強回升行情，下一個有可能進一步趨貶美元的貨幣應該是歐元，以技術面來觀察，歐元請加 @ozo5468n 仍有回升到 1.19-1.20 附近的空間，加上歐元區經濟數據的改善，筆者大膽的認為美元走貶將是大概率事件，美元一旦回貶，將有利於新興市場的跌深反彈行情，至少資金外流將會減緩，積極一點可以留意到中國股市在未來一季到半年的資金行情，從美元指數的對稱時間波來看，本週只要確認上週週 K 低點 93.8 是收盤跌破，則美元貶勢確立，新興市場反彈機會高，當然台股就有機會迎來一波資金行情。

至於這波資金行情能維持多久？保守預估約 3-4 個月，什麼樣的族群最有機會？從台股結構上來看，電子股指數位於年線之下，且年線仍然持續下彎，因此電子股在未來的行情中定位為逃命波、解套潮，並不是適合操作波段行情的產業；至於在非電子族群中，傳產類股可以持續留意塑化類股的表現，美元走弱將間接推升油價走高，帶動塑化產品報價上揚，可能出現淡季不淡的現象，尤其是龍頭權值股可以留意；金融則是未來相對較具漲幅空間的族群，只要有法人持續買超加持的標的都是可以留意的個股，其中壽險雙雄的落後補漲相對有機會，可以留意進場時間。(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

