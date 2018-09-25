10月 股市投資人最擔心的月份

未來幾週，美股投資人得有股市大幅波動的心理準備。

這大幅波動的原因，既不是升高的貿易戰，也非華盛頓出現政治動盪，而是即將來到的 10 月。

歷史上，10 月的美國股市，其波動率遠高過平均值。道瓊工業平均指數係創始於 1896 年，自該年以來，該指數於各年 10 月的平均每日波動率為 1.44%，其餘月份的平均每日波動率則僅 1.05%。

投資人或許認為其間的差異，係因少數特例所產生，如 1987 年 10 月的股市崩盤，或 2008 年 10 月，道瓊多次崩跌逾千點，反應金融危機。其實不然，因為即使排除 1987 年與 2008 年，道瓊於各年 10 月的平均每日波動率，依舊大幅高出其他各月份。

必須一提的是，10 月高於平均的波動率並不必然產生低於平均的報酬率。根據平均每月報酬率排名，10 月名列第八。最差月份為 9 月，而 9 月的平均波動率則大幅低於 10 月。

10 月的美國股市為何有著高於平均的波動率？一項重要原因在於，由 10 月開始的多頭市場次數大幅高於平均值。根據 Ned Davis 研究機構統計，自 1900 年以來，美國股市出現過 35 次多頭市場，其中有 8 次係於 10 月開始，為其他各月份的 2 倍。

當波動率上升時，投資人該如何投資？分析師建議投資 CBOE 交易所的波動指數 (VIX)。若 10 月波動率果然上升，則該指數將會上漲。

對長期投資人而言，並無需為 10 月的波動率感到擔憂。因而波動率上升，並不代表空頭市場的開始。根據 Ned Davis 研究機構統計，在 35 次的空頭市場中，僅有一次係由 10 月開始，大幅低於隨機機率。