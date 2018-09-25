瞄準新南向商機 台航擬與陽明等成立新公司 展望Q4優於Q3

台航 (2617) 今(25)日舉行法說會，臺航總經理梅家禮表示，台航目前乾散貨船有 18 艘，若加計已訂購的 2 艘 6.4 萬噸的，將達 20 艘。看好新南向政策，預計 10 月與陽明 (2609) 等合資成立新公司，瞄準新南向商機。針對第四季景氣，梅家禮指出，目前看來，好的成分將多於第三季。台航截至今年上半年資產總計約 152.67 億元，而今年上半年營收 16.34 億元，稅後淨利 4.05 億元，每股盈餘 0.97 元。至於短期展望方面，梅家禮指出，短期供需趨緩，景氣續溫，加上新造船節制、拆船急冷、游資充斥及科技高速發展等，有利短期景氣展望。



至於現階段面臨的挑戰及機會，則分別有中美貿易戰、國際貿易紛擾、新興市場騷動及環保法規等問題。