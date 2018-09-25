【華冠投顧】當大家都恐懼害怕時,行情在失望與恐慌中產生..八仙過海飆股祕笈限量贈送!!

林幸蓉 分析師

焦點個股：2327 國巨、6488 環球晶、8261 富鼎、6552 易華電、9910 豐泰

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時序來到光輝的十月…… 當大家都恐懼害怕時，行情將在失望與恐慌中產生了！老師請大家可以開始貪婪了…… 幸運星不常送資料！！現在好事又要發生囉！！

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※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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