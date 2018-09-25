【華冠投顧】賴昇楷：內資族群「矽晶圓」強彈之後 「被動元件」可望接棒演出嗎?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週五多頭表態上攻，台股如預期進入《外強中彈的甜蜜期》，盤後文亦分析現階段「外資庫存攀升、融資餘額驟降、融券餘額漸增，籌碼狀態趨向好轉，若進一步考量台、美十一月都即將進行大選，中秋過後多頭控盤者確實有足夠的動機去營造一波行情」。

中秋連假期間，美股三大指數回測五日線，今日陸股於連日急漲後也出現回跌，不過台股因具備上述籌碼優勢，今日開小低盤交待一下國際面利空後，便開低走高一度挑戰「萬一」關卡，雖然終場收斂漲幅 + 6 點沒能站上「萬一」，但日Ｋ棒繼續保持高點過高、低點不破低慣性且價量配合仍屬得宜，OTC 指數則 + 0.37% 挑戰上週高點，看好台股多頭架構至少延續到下週。

＜矽晶圓族群＞

上週四送給大家的【中秋好禮】是矽晶圓族群《5483 中美晶》與《6182 合晶》，他們都在上週 OTC 指數疲弱的背景下悄悄打出帶量的碗形底，有特定買盤介入痕跡，故趁休息整理時切入。

兩檔個股繼上週五飆漲後，今日早盤再度急拉，《5483 中美晶》+4.5% 來到 85.2，《6182 合晶》+6.3% 來到 46.65，二個交易日連袂快速漲了 14%，由於短線來到壓力區且爆量，加上龍頭股《6488 環球晶》也來到八月中下旬的套牢平台區，故昇楷於 Line@亦已提醒好朋友自設停利點。

上週五送的兩檔【中秋好禮】，今天早盤也都有低買現賺的好機會，隨後同步開低走高，其中之一更是其族群近期最強勢者，盤中一度漲幅近 5%，表現沒讓大家失望。

今天是最後一天送大家【中秋好禮】，想要搶賺「甜蜜期」，請加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168)，到主頁就知道如何拿到【中秋好禮】。

＜被動元件族群＞

今日被動元件族群遇到媒體刊載 "被動元件廠 Q4 有雜音"... 等消息面利空，三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》同步開低，其後雖然急拉走高但尾盤再度被壓至盤下，終場受制於十日線反壓留上影線。

今日被動元件族群個股在利空衝擊下震盪幅度加大，不過成交量卻縮了下來，此外二線股普遍收紅Ｋ上漲，整體族群的作價方式看來比較偏向藉由利空加速洗盤的作法，況且大盤現由多方控盤，待短線利空消化之後，這個族群仍具反彈機會，畢竟這是最容易帶動人氣的族群。

退一步來說，被動元件族群基期夠低，即便破底停損，也符合 "風險有限，獲利可期" 特性，只是作多標的仍以上週盤後文列舉的籌碼面或技術面領先轉佳的二線股當中去選擇會更好。

＜外資著墨及連動個股＞

本波台股反彈主要由外資發動，其買超標的大多集中在金融以及傳產龍頭股，故之前作多標的都鎖定在外資著墨以及有機會被連動到的族群與個股，像是盤後文所列舉或帶領學員卡位的《5871 中租 - KY》、《1476 儒鴻》、《1477 聚陽》、《2612 中航》... 等，其走勢依舊亮眼，可持續追蹤鎖定。

至於《2031 新光鋼》、《9958 世紀鋼》、《2013 中鋼構》... 等，今日則出現高檔爆量、震盪頗巨、漲跌互見情形，不過這應屬短線甩轎走法，因為這些個股線大致都已拉升到上半年高點附近，拉到高點讓所有人快樂獲利下車然後行情就結束，控盤者豈不太佛心了？

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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