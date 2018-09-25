智慧手機出貨 8月批發業營業額歷年同月新高 9月可望續增溫

經濟部統計處今 (25) 日公布 8 月批發、零售及餐飲業營業額，分別受惠於智慧型手機新品推出，以及中元節採購旺季，及暑假等節慶商機，分別寫下歷年同月新高，累計今年 1 至 8 月則寫下歷年同期新高。統計處預估，9 月批發、餐飲業營業額將持續增溫，營業額年增分別為 4% 及 4.5%，零售業則因為今年中元節及中秋節分別落在不同月份，去年比較基期高，估計年增率略為持平。

統計處發布統計指出，8 月批發業營業額為 9184 億元，月增 3.4%、年增 4%，其中機械器具因受惠智慧型手機新品備貨旺季，帶動電子零組件需求強勁，9 月受惠智慧型手機新品持續推出，以及電競產品、伺服器等需求活絡，預估營業額將持續增溫，年增率約在 4% 左右。

受惠百貨公司引進餐飲新櫃，以及中元節採購旺季帶動，8 月零售業營業額為 3346 億元，月減 1.9%、年增 0.6%，主要是汽機車零售業進入民俗月銷售淡季，年減 18.6%，如果排除相關因素，8 月零售業營業額將年增 3.9%，而累計 1 至 8 月零售業營業額為 2.79 兆元，年增 4%，寫下近 4 年同期新高。

8 月餐飲業受惠暑假旅遊旺季，以及情人節、父親節等節慶商機，營業額為 411 億元，月增 2.8%、年增 5.2%。統計處指出，9 月的中秋連假及聚餐商機將持續挹注營收，預估營收將年增約 4.5%。