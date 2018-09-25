【華冠投顧】仍是反彈 操作一樣打帶跑為主

連假期間，美股陷入整理，理由仍是一樣，中美貿易爭端，陸股週五反彈後，今日同樣也沒有續強的力道，外在條件如此，反觀台股，大型股政策及外資控盤，加權指數一直在高檔整理，不過內資，這個波段其實是大撤退，雖然二個交易日拉了二根紅 K，但目前在市場上的多是短線客，什麼叫短線客？就是有賺隨時都會獲利閃人，2349 錸德、2327 國巨、5483 中美晶、9958 世紀鋼等，我們看法一樣，OTC 月線沒站上之前，都以反彈視之，反彈可搶，打帶跑為主。

明日盤面需要重點觀察，這幾日反彈的重心在之前跌深的被動元件、矽晶圓，搭配政策作多的風力發電，領頭的是 9958 世紀鋼及有中美貿易爭端利多的 2027 大成鋼、大國鋼等，不過今日的走法，顯示跌深反彈的有些彈不動的現象，拉高高殺下來表示短線客不戀戰，世紀鋼可以在媒體一片叫好聲中殺到盤下，重點個股如果只是市場在搶反彈，搶了有賺就走的話，明日觀察，短線獲利了結的氣氛會不會擴張，以及低檔還有沒有買盤。

結論：目前的盤勢流於短線操作，續強力並不足，操作不用過度追高，風險仍在，資金控管好，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

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