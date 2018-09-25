【華冠投顧】OTC月線之下偏弱整理

離岸風電水下基礎簽約在即，鋼鐵股成熱門族群，(9958) 世紀鋼、(2013) 中鋼構、(2031) 新光鋼等爆大量，概念股強強滾，(3708) 上緯投控、(1589) 永冠 - KY、(2208) 台船、(8463) 潤泰材等強勢漲停。另外，美中貿易磨差 MOSFET 迎轉單效應，(3317) 尼克森、(5299) 杰力、(6435) 大中、(8261) 富鼎旗漲停。

【個股分析】

(2049) 上銀，宣布成功量產機器人關鍵零組件「諧波減速機」，這也是繼德國、日本之後，全球第三家能夠量產符合國際標準諧波減速機的大廠。隨著諧波減速機的量產，代表上銀的機器人已正式 100% 自製化，完全掌握減速機、伺服馬達與控制器的機器人核心技術。上銀預估全年合併營收 300-310 億元，有機會賺逾二個資本額。技術面，股價由高點修正結束後，底部橫盤震盪反覆打底了 1 個多月，底部逐漸成形，今天帶量長紅突破月線。

(2349) 錸德，接獲日本專業光碟品牌廠 Japan DiscCo 代工及銷售長單，自 7 月為 Panasonic 開始量產 300GB 歸檔光碟，隨著 B2B 光碟出貨放量，為錸德未來營運增添成長動能。錸德目前 AD 生產線產能利用率及良率都不錯，出貨量優於預期，預計下半年出貨量將逐月成長。技術面，股價突破減資後的高點，短中期均線成多頭排列，底部打出一個圓弧底是空翻多的型態。

(4142) 國光生，銷往大陸的季節流感疫苗已全數通過中國大陸檢驗放行，即將可進入大陸各省市。今年美國 Protien Sciences 合作的四價流感疫苗針劑充填訂單增加 6 倍，明年訂單總劑量上看 800 萬劑。法人預估今年 Protien Sciences 針劑填充業務營收將提高至 3 成，可望帶動國光生今年全年營收年增 5 成衝上 8 億元大關，創歷史新高。技術面，跌破 10 日均線，短線偏弱。

(3317) 尼克森當沖獲利落袋。

(9958) 世紀鋼、(3026) 禾伸堂，獲利了結。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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