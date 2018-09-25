【永豐期貨】台指選擇權盤後－萬一關卡得而復失 台股量縮小漲6點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 6 點至 10978 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 0.85 點，電子期轉為逆價差 - 0.13 點，金融期逆價差擴至 - 3.22 點。現貨部分，三大法人買超 62.11 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 3391 口至 8899 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 3578 口至 32340 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 358 口至 4950 口。

週一美股受中國取消赴美貿易談判影響而拉回，連帶影響亞股投資人信心，週二台股早盤開低，股王大立光弱勢下跌，所幸台積電翻紅成為穩盤要角，拉升指數一度衝過 11000 之上，不過追價買盤力道不濟，萬一關卡得而復失，盤勢呈現狹幅整理直至收盤 ，終場加權指數上漲 6.44 點或 0.059%，收在 10978.85 點，成交量能 1140.85 億，較前一日縮減 455.26 億。今日八大類股漲跌互見，其中以食品類股漲幅 0.5% 表現較佳，水泥窯類股跌幅 1% 表現較差。技術面觀察，今日大盤以帶上下影線紅 K 向上挑戰萬一關卡，延續盤勢反彈格局，但觀察蘋概三王中僅台積電較為強勢，鴻海、大立光股價均在低檔弱勢震盪，尚未明顯止跌回穩，而中美貿易戰議題反反覆覆，不確定性高，操作上須注意交易風險並嚴設停損停利點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11200 點，賣權集中在 10700 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.27 降至 1.21，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.74% 升至 10.98%，賣權平均隱含波動率由 13.69% 升至 14.01%，買賣權皆升。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。