【豐銀投顧】行情仍將持續向上，只是內容大有不同

◆盤勢分析

大家可知道，今天台股的權值發生了重大的變化？鴻海已經讓出老二的位置了！目前台股的老大還是由台積電穩居龍頭，但二哥是誰？是鴻海嗎？已經不是了喔！今天開始，台股排行第二權值的，已經變成台塑化了！鴻海的二哥寶位拱手讓出，代表電子股已經出了問題。其實今年電子到目前為止是小跌的，而且大家要想想: 台積電佔電子權值近四成，台積電今年漲這麼多，電子股還還下！顯見其他的電子股跌幅有多慘。特別是中、小型電子股今年更是慘不忍睹！若是大家還只是將眼光擺在個股，特別是電子股身上，不但賺不到錢，還可能因此賠到大錢，台股外表好看指數大漲，但其實一般人根本很難在今年的台股上輕鬆的賺錢，不是嗎？

這是多麼讓人難過的事，明明看到指數大漲，但就是賺不到錢，這並不是投資人的錯，股票要考慮的點太多，基本面、資金面、籌碼面、消息面，這些都很難捉摸，利空出來了，市場會怎麼解讀？這些都不是我們一般投資人能判斷準確的。但如果是期貨，相對的就容易許多，只要能判斷大盤的方向，就不會有出人意表的走勢，更不會有內線交易的問題。因此筆者認為，期貨的操作只要順勢、抓對方向，要獲利的機會比股票高上許多！

話雖如此，難道台股就沒有機會了嗎？那倒也不是，觀察美元指數的日線，已經有頭部成型的現象，這是第四季台股的機會。尤其是本周美國 FED 會議後，長期利率如果不升反跌。那麼我想第四季美元應該會因此走空，台股的機會就來了！順利的話，會在第四季突破年初 11270 的絕對高點。至於盤勢的未來，筆者認為雖然仍會上漲，但下週一之前將見到波段高點，且會出現短暫但幅度不大的修正，在此已不適合再追高，可等拉回再進場做多，祝大家操作愉快。

豐銀投顧 李世新 分析師