【華冠投顧】台股攻占11000點，量縮功敗垂成! MOSFET強彈!

台股昨日周一中秋節休市，今天開低震盪，盤中一度站上 11000 點整數關卡，可惜大盤量縮功敗垂成! 終場指數小漲 6 點，10978 作收，價漲量縮格局。

台股上周五價量齊揚大漲，今日則呈現量縮震盪盤，權值股休兵，中小型股活潑，結構上電子股漲 0.4%，金融股漲 0.18%， OTC 漲 0.38%，傳產股回檔跌 0.51%，上漲家數 723 檔大於下跌家數 656 檔。盤面焦點: 離岸風電題材續發燒，上緯投控 (3708)，永冠 - KY (1589) 及台船 (2208) 聯袂漲停作收，不過值得注意世紀鋼 (9958) ，中鋼構 (2013) 尾盤出現激烈震盪，操作宜小心，切勿追高。跌深 MOSFET 族群今日強彈，尼克森 (3317)，富鼎(8261)，大中(6435)，杰力(5299) 等漲停。矽晶圓廠台勝科 (3532) 今天恢復交易，開盤股價就來到漲停價 163 元，帶動矽晶圓族群環球晶 (6488)，嘉晶(3016) 等續漲，持續跌深反彈。

大盤指數今攻 11000 點，因量縮量縮功敗垂成! 目前在籌碼面持續有利多方情況下，盤勢向上格局不變。台股明日面臨上檔整數關卡反壓，需補量。

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