【華冠投顧】武傑電台:連假後台股小漲6點!後續如何看待?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、9958 世紀鋼、3661 世芯 KY、2327 國巨、5278 尚凡。

台股盤勢分析:

回升

中美貿易再傳變數，加權指數下跌 - 12 點開出，雖然台塑四寶漲多拉回；但是在台積電止穩轉強下，指數全場就在平盤上下震盪，終場小漲 + 6 點作收，收在 10978 點，成交量 1139 億。

中秋節後的第一個交易日，今天台股雖然僅小漲 + 6 點作收；但是相對於昨天港股的重挫，今天台股表現就明顯強勢。從今天盤中的結構來看，指數可以逆勢走高，並不是買盤很強；而是賣壓已經有殺不動的現像。再加上融資持續退場，融券也不斷攀高；顯示籌碼面持續走出『回升』力道。11000 點大關雖然近關情怯，預計可望是『關關難過、關關過』…『作多還是唯一的方向』!!

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2208 台船、6278 台表科、6488 環球晶、6435 大中、5299 杰力… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

1526 日馳、1590 亞德 KY、4903 聯光通、4939 亞電、1783 和康生、3034 聯詠、4736 泰博… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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