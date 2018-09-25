【華冠投顧】鋼鐵族群還可以買嗎？

何丞唐 分析師

在連假過後，因美股周一大跌，使台股早盤開低反應，但下檔有支撐，加權指數盤中狹幅震盪，終場上漲 6 點，收在 10978 點，成交量為 1139 億元。

盤面上，2330 台積電、2317 鴻海、3532 台勝科、3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、2208 台船、9958 世紀鋼、2031 新光鋼等有所表現；3008 大立光、1590 亞德 - KY、4903 聯光通等則以墨作收。

台股在電子股成交比重尚未全面回升至 6 成以上，使大盤整理上攻不易，但多方有跡象，先前跌多的主流股可望在資金輪動之下，率先反彈。

各位可以看到，現在中美貿易戰打得如火如荼，照理來說，不是美股漲就是大陸漲，但美股與中國股市卻是雙漲，這表示什麼？貿易戰應該像是「友誼賽」，打完來個愛的抱抱，股市利空反應自然就鈍化了。

各位看一下手中的獲利吧，有沒有像 9958 世紀鋼、2031 新光鋼，全市場你去看一下，第一個叫你買鋼鐵類股的在這裡，我說我不小心接到了兩通電話，這個道理真的很簡單，全台北股市一千七百多檔，一間公司至少有四、五十個人會知道公司未來的發展是什麼，所以說啊，台灣保守估計至少有 2 萬多位在股票投資是無往不利的。你了解我的意思嗎？老師都很願意幫大家搭起這樣友誼的橋梁。

很多技術線型的擁戴者，這記得吧，9958 世紀鋼那時候跌破所有均線、均線下彎，弱者恆弱，這個股票會有補跌效應…。那時候 2031 新光鋼從 52 元摔到 33 元多，型線好醜啊，我卻叫你來「黃銅黃黃金」，趕快檢視一下手中的持股，來跟我一檔換一檔。跟好跟緊的，我說你買不下去 9958 世紀鋼，股價底到不能再底、名門正派的 2031 新光鋼，你一定買得下去。老師還跟你講說，來與法人同行，而且你只要領先它一小步，就夠了，一直到 9/12，我都還在跟你說：都還來得及。結果 2031 新光鋼大漲，董事長出來講話了，業績獲利今年一片看好。

我在 LINE 群組也將新聞貼給大家，各位你有沒有發覺，為何這個新聞會在股價創新高的時候跑出來？為何不是在 2031 新光鋼當初 34 元那時候跑出來呢？你有沒有覺得很好玩，而且從上周四起，法人開始大買，你有沒有發覺，你真的領先它一小步，就夠了，自然你的獲利就超前了一大步。現在 2031 新光鋼又變成多頭架構，然後你永遠都要去追高嗎？這樣你獲利當然都沒辦法超出你的期待。

現在鋼鐵類股創新高之下，你會發覺這波最強的就是 9958 世紀鋼、2031 新光鋼，那當初老師請你來「黃銅換黃金」，是不是確實幫到大家了，一起來賺錢吧。

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