【華冠投顧】盤後分析：11000已至 中小型股可望接棒

劉彥良 分析師

台股盤中已來到上上周五短底成型後設定的反彈目標 11000 點，所以指數接下來會呈現震盪，倒是上櫃指數與年線負乖離率還有 9~10%，中小型股可望接棒上演跌深反彈。

上周五漲價概念股中的矽晶圓率先發難，今天輪到傳出轉單效應的 MOSFET，而被動元件在國巨 (2327) 遭外資調降目標價卻利空不跌下，我認為接下來也有機會止穩向上。不過漲價概念股的型態已遭破壞，所以是反彈而非回升，空手者可短作，已持有的套牢者則要趁反彈出場減少損失。

被動元件族群當中，包括智寶 (2375)、奇力新(2456) 和信昌電 (6173) 等，外資都有回補的跡象，同時 KD 指標在低檔黃金交叉，建議有興趣的投資朋友可以從同樣法人籌碼翻多且指標低檔黃金交叉的個股中作挑選。

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