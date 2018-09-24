吉利汽車(00175-HK)擬以13.44億元授予吉利控股知識產權及分予寶騰授權

吉利汽車(00175-HK)公佈，有關於2017年6月23日，吉利控股與DRB-HICOM訂立一份協議，據此，吉利控股集團自DRB-HICOM收購其於寶騰49.9%權益。

於2018年9月24日，公司與吉利控股就集團將知識產權及前景知識產權授予吉利控股訂立許可協議，以於許可期限內於許可地域從事許可車nui型設計、開發、生產、銷售、推廣及分銷。此外，於2018年9月24日，公司與吉利控股就集團向吉利控股集團銷售許可車型的整車、整車成套件及相關售後零件訂立寶騰銷售協議。

根據許可協議將授予吉利控股的知識產權及前景知識產權，以及吉利控股集團根據寶騰銷售協議將予採購的許可車型的整車、整車成套件及相關售後零件乃最終由寶騰集團用於其於許可地域從事許可車型設計、開發、生產、銷售、推廣及分銷。知識產權的總許可費用為人民幣13.44億元，須由吉利控股自相關許可車型的許可期限起始日期起計五年內按五期等額按年分期繳付。

集團一直或將以「吉利」品牌在中國生產、銷售、推廣及分銷許可車型。另一方面，於本公佈日期，集團並未於許可地域，即文萊達魯薩蘭國、印度尼西亞共和國、馬來西亞、新加坡共和國或泰國銷售任何許可車型。公司認為，許可協議將為集團提供出口產品以外的出口技術的機會，並為集團帶來額外收入。此外，訂立寶騰銷售協議將使集團將其產品出售予吉利控股集團，並最終出售予寶騰集團以在集團目前尚無業務的市場出售，從而擴大其收益來源。