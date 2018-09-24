融創中國(01918-HK)接手樂視資產 股價大跌說明什麼

融創中國(01918-HK)現報25.9元，跌1.45元，跌5.302%。成交504萬股，涉資1.33億元。



融創中國股價跌幅大於大市，未知與融創中國以底價進一步買下樂視系內樂創文娛(前稱樂視影業)及樂融致新(前稱：新樂視智家、樂視致新)股份，取代樂視控股成為這兩間公司的第一大股東。

樂視創辦人賈躍亭在集團出現財困後，絕大部份時間留在美國，專注其電動車業務，遺下在內地的樂視系股權卻乏人問津，其中樂視控股持有的相關股權周五(21日)被送往法院公開拍賣，開賣半天反應十分冷淡，雖然3項股權拍賣的瀏覽量超過2000次，但僅得融創中國報名，更無人出價競投。

日前樂視控股為償還債務遭申請拍賣有關股權，最終在只有融創旗下投資公司天津嘉睿滙鑫企業管理出價的情況下，以底價合計7.73億元(人民幣.下同)，折合約8.93億港元，投得樂創文娛21.8122%股權及樂融致新15.33%股權，意味樂視控股及其創辦人賈躍亭全面退出上述兩家公司。

樂視控股所持全數21.8122%樂創文娛股權的拍賣申請執行人為融創本身，底價5.31億元，較估值7.59億元折讓30%，連同融創持有21%樂創文娛，融創將持有該公司逾42.8%股權成為最大股東。

樂融致新方面，按8月31日增資後計，由民生信託及中航信託作為拍賣申請執行人，拍賣8.34%及6.99%股權，底價1.31億及1.1億元，均較估值折讓近三成，涉樂視控股所持全數樂融致新股權。

8月底樂融致新以增資的形式完成新一輪融資，當時估值仍高達90億元。但按照拍賣股權所佔比例及估值來看，其目前估值僅18億元，縮水達80%。樂視影業的狀況同樣慘烈，按照評估值計算，價值僅約34.8億元，較兩年前重組預案給出的98億元估值縮水近60%。

