自己不賺錢 還害到全行都難賺錢

美國QE期間，中國亦推行相對寬鬆的貨幣政策。在資金充裕的情況下，一些標榜互聯網概念的新生意，就不難找到願冒風險的投資者。BAT的成功，更會資金對這類生意趨之若鶩。



然而，過多資金的流入，對行業並不一定是好事。有記者質疑我這個說法，問我是否因為自己的公司沒有用OPM(other people’s money)，所以才覺得吃不到的葡萄是酸的。我說，我覺得葡萄是酸還是甜，只是小事一樁；但互聯網概念公司手上有錢，就會亂花，生意不賺錢，也可以長期做下去，破壞行業的整個生態環境。



經濟學上有所謂擠迫效應。這本來是指政府投資過多，可能會擠迫掉私人企業的發展空間；但資金過度流入互聯網企業，對傳統的經營者一樣會產生擠迫效應。若果互聯網企業提供的服務真是比傳統企業好，那傳統企業活該被淘汰。問題是互聯網企業之所以能提供較好的服務，並非建基於自己的營運效益高，而是建基於他們的燒錢能力。舉個簡單一點的例子：一般的雲吞麵只有四個雲吞，但有一家食肆卻有五個，而且價錢還比人家便宜，顧客當然會幫襯這家食肆。問題是他是在做蝕本生意，要靠不斷地燒股東的錢，才可以為顧客提供較佳的產品，而不是靠消費者的付費去做到的。這樣的優質服務是不可能持續的。



在正常的情況下，蝕本的生意沒有人會長做。但互聯網生意有一套完全不一樣的評估方法。他們不比併盈利能力，而是比網上的瀏量，比併MAU(Monthly Active Users)，比併GTV(Gross Transaction Values)及市場佔有率等。如是導致互聯網公司在開始的時候都選擇行燒錢路綫。



由於他們手上的錢多，他們可以高薪挖角，搶走行內最有經驗的員工，以提供優質服務。他們亦可以在最方便客戶的地點開設裝修優雅的店舖，去提升顧客的體驗。他們還可以減低收費，去提供自己的商品與服務的性價比。寬鬆的貨幣政策，令他們有能力用蝕本的方式向消費者讓利，而且不是一年半載，而是五年十年，一直頂到行家都關門為止。近年，他們已成功地令股票市場也改變了遊戲規則，接受還在蝕本的公司也可以上市。



問題是，當一間公司連盈利的模式都未有能力透過實踐去證明的時候，投資者又憑甚麼去判斷這間公司能有持續的生命力呢？這是專業投資者也不一定做得到的事情，現在卻要普通老百姓也去冒風險。這樣發展下去，股市可能變成專業投資者作錯決定後的逃生門。



所以，我並不認同應該去讓那些長期都沒法盈利的公司上市。剛成立兩年三年，未能盈利還可以原諒，但如果成立已超過一段較長的時間，而且早已拿了風投這麼多錢，那就不應連賺錢的苗頭也看不到。如果還要讓這類公司可以輕易繼續在社會上拿到資金，只會鼓勵更多的公司去胡亂燒錢。這樣只會導致社會上產能過剩，經營成本大升，行業的生態環境備受破壞，連那些腳踏實地，專注本業的公司，也沒法生存下去。屆時，那些互聯網公司就可以壟斷市場，當他們獲得訂價的話語權之後，他們就會要消費者把他們之前燒掉的錢也補回來。