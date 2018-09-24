富途：客戶對新經濟股熱情仍高

近日美團(03690-HK)、海底撈(06862-HK)等新經濟股的招股反應未算非常熾熱，但富途證券行政總裁鄔必偉對《經濟日報》認為，港股今年市場氣氛逆轉，惟其客戶對新經濟股的熱情仍偏高。

富途相繼為小米(01810-HK)及美團的聯席帳簿管理人，鄔必偉透露，即使今年市況轉差，但因其客戶較年輕，且內地科技公司員工的佔比也較大，故對新經濟股懷有較高熱情，公司受市況的影響也相對較小。他以小米招股為例，富途的認購人數佔小米全球認購人數20%，佔全球認購金額13%，幾乎覆蓋其公開發售的所有額度。

他稱，富途證券的客戶數達數十萬，旗下富途牛牛APP的用戶數更超過500萬。他相信，隨着內地投資者的海外投資意慾上升，平台使用人數將會繼續增加。現時富途逾80%客戶來自內地，但香港本地客戶數目也見增長，相信本港市民會逐漸接受富途的商業模式。

富途先前3輪融資，騰訊(00700-HK)均有參與。鄔必偉指，目前騰訊為富途最大的機構股東，在技術、研發人員、公司管理上都曾給予不同程度的支持。現時富途擁有近600名員工，其中400人為產品及研發人員，當中大部分研發人員、中高層管理人員均來自騰訊。

富途早前遞交虛擬銀行申請，鄔必偉認為，虛擬銀行「非常匹配富途的業務發展」。他指，發展虛擬銀行業務是因為擁互聯網背景的公司對很多場景，如小額支付等有更深的理解，從而更能滿足客戶的需求。