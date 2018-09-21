【華冠投顧】漲價題材全面反攻、風電鋼鐵量價齊揚

鍾騏遠 分析師

#一分鐘個股掃描：

2327 國 巨：

股價站上控股成本線，同時 BIAS 出現多方交叉，短線反彈動能可望延續到下周，後量能必須維持在 18000 張上下。

9958 世紀鋼：

股價經整理整後，出現帶量創新高的表現，由於各期均線已經上揚，後續仍有機會持續表現。

2349 錸 德：

繼昨天尾盤急拉漲停之後，今天股價進一步放量大漲，不過季線目前下彎，下周三之後才有機會翻揚。

6488 環球晶：

繼先前跳空下跌後，股價已經整理一段時間，今天帶量上漲之後，已回補先前的空方缺口，後續留意股價相對於月線反壓的表現。

8436 大 江：

繼連續多日下跌之後，今天股價出現帶量反彈，重回半年線之後，由於扣抵值仍有一段距離，後續股價仍有機會表現。



# 一分鐘盤勢解析：

美股創新高、那斯達克指數重回月線，對台股具有拉抬的作用。由於多數投資人擔心中秋變盤，因此今天只能觀望，不過外資透過拉抬塑化類股，而做出長紅實 K，顯見後續多方的企圖心。近期許多散戶加入 "棒康" 的行列，許多個股融券增加，後續留意超跌個股，可能將出現軋空行情。



風電族群持續成為盤中焦點，只不過類股焦點集中在鋼鐵類股，加上近期個股已有表現，下周是否續強，將會是風電是否成為主流的觀察點。另外，被動元件買盤升溫，Cdr 雙雄也加入戰局，後續可望擴大到 PCB 族群個股，因此後續跌破上揚均線的個股，都是值得留意的標的。

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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