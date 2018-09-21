【華冠投顧】中秋過後甚麼股值得期待

范振鴻 分析師

#族群追蹤

今天盤勢持續由台塑四寶帶動，6505 台塑化漲 5.76%、1326 台化也漲 4.92%，這類大牛股能有這樣的漲幅真的很少見，而一向帶動台股漲跌的電子類股今天的成交比重跌落到只剩下 60%，因此下一波行情由傳產與金融領頭的機會還是比較大，畢竟金融與非金電指數皆已突破今年高點，電子股則還在季線下，而一向是為撐盤指標的 2330 台積電今天小漲 0.58%，2330 的關鍵點一樣就看好 253.5 即可，不破大盤不會死。而整體觀之，還在季線上且為多頭趨勢的非金電類股有塑膠、紡織、鋼鐵，有打底狀況的則有橡膠、航運、造紙，接下來的多頭行情不仿從這些類股中挑選，而值得留意的有，2103 台橡、2612 中航、1476 儒鴻、1477 聚陽、1303 南亞、1326 台化。



# 盤勢分析

大盤今天大漲 141 點收最高量能 1561 億，從日線看站上 10952 反壓，小時線則是再度過短線高點延續多頭浪，近期多空轉換的速度越來越快，就如同我之前說過的今年就是一個『震盪雙八整你盤』，要結束這個慣性大概就要等到突破 11270 或是跌破 10606 才能確認趨勢。短線大盤是確定翻多的，因此短線的關鍵就變成要觀察今天的大量紅 K 低點 10835，此點不破，短線都先以多方看待。



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